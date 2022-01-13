瀍河获授全国民族团结进步示范县（区）

15日，全国民族团结进步示范县(区)授牌仪式在瀍河区举行。 15日，全国民族团结进步示范县(区)授牌仪式在瀍河区举行。 省民宗委副主任郭瑞疆为获此项荣誉的瀍河区授牌。副市长张武清参加相关活动。 今年年初，国家民委公布第九批全国民族团结进步示范区、示范单位，瀍河区榜上有名。评选、命名全国民族团结进步示范区、示范单位，旨在发挥榜样示范作用，引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，为新时代党的民族工作高质量发展作出新的更大贡献。 近年，瀍河区紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，统筹推进稳定发展改革各项工作，大力发展民族团结进步事业，建设了一批主题鲜明、特点突出的中华民族共同体意识主题公园、展馆和教育实践基地，民族事务治理体系和治理能力现代化水平不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许红丽）