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工伤预防宣传 护航职工安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:42

　　昨日，由市人社局、市社保中心指导，洛阳日报社、凯迈物业公司主办的“工伤预防行在先，温情萦绕满洛城”洛阳市2022年工伤预防宣传培训活动在014中心家属院举行。

　　主办方通过展板、横幅、宣传材料，向职工宣传了工伤预防、工伤康复、工伤医疗等内容，增强职工预防工伤的意识，提高工伤保险政策的知晓度。

　　洛阳市人社局相关负责人介绍，本次宣传活动，是全市开展的工伤预防系列宣传培训活动的一部分。下一步，他们将继续走入企业、社区，向广大职工宣传工伤预防知识和工伤保险政策。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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