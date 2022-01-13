工伤预防宣传 护航职工安全

昨日，由市人社局、市社保中心指导，洛阳日报社、凯迈物业公司主办的“工伤预防行在先，温情萦绕满洛城”洛阳市2022年工伤预防宣传培训活动在014中心家属院举行。

昨日，由市人社局、市社保中心指导，洛阳日报社、凯迈物业公司主办的“工伤预防行在先，温情萦绕满洛城”洛阳市2022年工伤预防宣传培训活动在014中心家属院举行。

主办方通过展板、横幅、宣传材料，向职工宣传了工伤预防、工伤康复、工伤医疗等内容，增强职工预防工伤的意识，提高工伤保险政策的知晓度。

洛阳市人社局相关负责人介绍，本次宣传活动，是全市开展的工伤预防系列宣传培训活动的一部分。下一步，他们将继续走入企业、社区，向广大职工宣传工伤预防知识和工伤保险政策。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 摄）