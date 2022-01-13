落实落细“151”工作举措 以统战工作新成效助推高质量发展

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建到洛宁县调研统战工作及乡贤返乡创业工作等。

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建到洛宁县调研统战工作及乡贤返乡创业工作等。

李新建一行先后到市委统战部联系村东宋镇郭村村调研乡村振兴工作；到罗岭乡讲理村、香楸湾文旅产业园实地调研乡贤返乡创业情况；到三环华兰木业有限公司详细了解企业发展情况及存在问题；到河南洛宁抽水蓄能电站查看项目建设及推进情况；到爱和小镇调研新的社会阶层人士统战工作。

李新建强调，要落实落细“151”工作举措，搭建乡贤返乡创业新桥梁，畅通乡贤返乡创业新路径，鼓励乡贤积极融入当地特色产业，不断发展壮大乡贤经济。要鼓励、支持和引导非公有制经济发展，聚焦解决民营企业突出问题，推动惠企政策落实，以“两个健康”助推民营经济高质量发展。要坚持项目为王导向，聚焦风口产业，突出创新引领，推动产业发展提质增效。要加强对新的社会阶层人士的思想引导工作，支持新的社会阶层人士通过多种方式为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献智慧和力量。要充分发挥新时代统一战线重要法宝作用，以统战工作新成效助推洛阳高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 宋瑞玉）