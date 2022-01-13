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市十五届人大常委会第56次主任（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:37

　　昨日，市人大常委会主任吴中阳主持召开市十五届人大常委会第56次主任(扩大)会议。会议决定，市十五届人大常委会第三十四次会议于6月21日召开。

　　会议听取了关于洛阳市十大产业集群建设情况及新能源动力电池项目对接情况的报告、《洛阳市文明养犬条例(草案)》的说明、关于洛阳市“十四五”规划纲要2021年度实施情况的监测报告、《<关于进一步做好我市脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的议案>的决议》落实情况的报告、市监察委员会关于开展廉政教育工作情况的报告、《洛阳市二里头遗址保护条例(草案)》审议修改情况的汇报、《洛阳市尸乡沟商城遗址保护条例(草案)》审议修改情况的汇报、关于检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况的报告、关于我市减税降费政策落实情况的专题调研报告。决定将相关议案报告提请市人大常委会会议审议。

　　会议还审议通过了市人大常委会检查残疾人保障“一法一条例”贯彻执行情况的实施方案、市人大常委会检查《洛阳市水资源条例》贯彻执行情况的实施方案、市人大常委会关于开展司法案件评议工作的实施方案，听取了关于探索开展员额法官、员额检察官履职评议的调研报告，通过了市十五届人大常委会第三十四次会议建议议程、日程。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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