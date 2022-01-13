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2022年洛阳市第四届“最美安全员”颁奖典礼举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:38

　　昨晚，以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的2022年洛阳市第四届“最美安全员”颁奖典礼在洛阳广播电视台一号演播厅举行，50名个人、5个集体获表彰。

　　此次颁奖典礼由市安委办主办，旨在进一步推动“安全生产月”活动走深走实，树好先进典型，讲好安全故事，营造浓厚安全氛围，夯实安全监管基础，激发安全工作热情。

　　今年6月是全国第21个“安全生产月”，主题是“遵守安全生产法，当好第一责任人”。自今年4月起，市安委办启动了“最美安全员”征集评选活动，引发社会各界高度关注、广泛参与、积极推荐。最终，经过综合评定，杜伟峰、陈亚琼、郭鹏等50人荣获洛阳市第四届“最美安全员”称号；栾川县综合应急救援大队、洛阳石化消防保卫中心、洛阳市神鹰救援队、洛阳市神龙水上义务搜救队、伊川县蛟龙救援队等5个集体荣获“应急先锋”荣誉集体。

　　“最美安全员”来自全市各条战线，有党员干部、企业职工、消防队员、科研人员、农民等。虽然他们的工作岗位不同，却都为洛阳的安全发展作出了突出贡献。

　　近年，我市深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持问题导向，紧盯工作重点，突出基层基础，狠抓风险分级管控和隐患排查治理，扎实开展攻坚行动和集中整治，加大宣传教育和行政执法力度，安全生产形势持续稳定向好，为经济社会高质量发展创造了良好环境、奠定了坚实基础。

　　省应急管理厅一级巡视员孙兆贤，市领导杨骁、孙延文出席颁奖典礼并为“最美安全员”颁奖。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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