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用白名单为企业发展“撑好伞”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:42

　　享受高速绿色通道、优先保障用电，遇到疫情可以不停工不停产！最近，洛阳82家企业入选首批工业行业“四保”企业省级白名单，迎来不受干扰、埋头发展的稳稳预期。面对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的“硬杠杠”，这样保产业、稳经济的设定带给人诸多启发。

　　有人说，面对“阴晴不定”的疫情形势，想要“干好活”必须未雨绸缪“撑好伞”。纵览82家白名单企业，既有行业龙头中航光电，又有“专精特新”普莱柯，代表着洛阳工业经济的血脉和筋骨，传递出不论疫情风雨与否都要“保重点、保关键”的鲜明信号。诚然，疫情形势瞬息万变的当下，推动重点企业纳入白名单，使其平时享受交通物流、环保管控、项目申报等方面政策支持，开足马力加油干，战时迅速启动工作场所、住所“两点一线”运行的“防疫泡泡”，生产施工不停歇，从小处看保的是一个个市场主体，从大处看最大限度减少疫情对经济社会发展影响就有了坚实保障。

　　服务企业就是服务发展。面对稳经济促增长的紧迫现实，面对发展风口产业的自我追求，用白名单为企业“撑伞”，就是为稳定经济大盘“撑伞”，为城市发展梦想“撑伞”。聚焦风口产业方向，梳理重点产业链供应链，遴选更多创新能力强、市场前景好、发展速度快的高成长性企业进入省、市、县三级白名单，用足惠企政策，强化精准帮扶，支持企业迅速做大做强，我们就能为洛阳发展“撑”起一片新天地！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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