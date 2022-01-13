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后续报道：解决这个路口绿灯时间问题 还得再等等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:40

　　昨日，本网以《路口绿色交通信号灯时间太短 老年人呼吁适当延长》为题，报道了85岁的赵老先生反映的情况：西工区九都路与体育场路交叉口南北向的绿灯时间较短，老年人走路比较慢，不能在一次绿灯时间内完全通过。报道刊发后，市交警支队西工交巡大队非常重视，联系记者进行解答。

　　昨日上午，记者再次来到九都路与体育场路交叉口，见到了西工交巡大队一中队中队长谷利伟。

　　“反映这个路口南北向绿灯时间短的诉求，我们之前就曾接到过。”谷利伟说，当时接到群众诉求后，西工交巡大队连续两天到九都路与体育场路交叉口现场调研，发现九都路东西向通行压力太大，尤其是早晚高峰时段，压车问题严重，延长该路口南北向绿灯时间看似简单，实则“牵一发动全身”，可能导致九都路西工区段的交通在早晚高峰时段更加堵塞。

　　谷利伟进一步解释，近年，随着王城大道立交、解放路隧道等工程建成通车，九都路交通压力剧增。比如，从老城区方向去往涧西区的车辆，下定鼎立交桥后要经过嘉豫门大街、七一路、体育场路三个路口才能进入解放路隧道，这就导致交通高峰时段，这三个路口压车严重。此外，因九都路御博路路口设有隔离带，出御博路向西的车辆需要先右转进入九都路，经体育场路路口掉头，这进一步增加了体育场路路口的交通压力。

　　“当前九都路与体育场路交叉口的信号灯设置方案，是我们经调研论证后制订的最合理的。路口南北向绿灯时间为30秒，可在确保绝大多数市民正常通过的同时，不影响东西向交通顺畅。”谷利伟说，针对一些老年人走路速度较慢，没办法在一次绿灯时间内通过路口的问题，交警部门也进行了调查论证。未来，随着九都路快速化改造工程实施，九都路路面交通将得到明显提升，到时候人行道红绿灯配时问题也将随之解决。

　　如果您在生活中发现有路口的交通信号灯设置不合理或需要进一步完善，可拨打晚报新闻热线66778866，我们将认真登记梳理，转至交警部门现场调研。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 孙德胜)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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