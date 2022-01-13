办经适房产权界定卡竟要补费？开发企业回应

近日，家住瀍河区翠阜路瀍滨隆居小区经济适用房的居民反映，小区开发企业在为居民办理经济适用房产权界定卡时，要求他们按照房屋面积补交费用。

近日，家住瀍河区翠阜路瀍滨隆居小区经济适用房的居民反映，小区开发企业在为居民办理经济适用房产权界定卡时，要求他们按照房屋面积补交费用。

一名居民说，该小区有700余套经济适用房，目前，开发企业正逐步为他们办经济适用房产权界定卡。

“前不久，我们接到开发企业的通知，想要办经济适用房产权界定卡，每户每平方米要补交40元的相关土地费用，算下来每户要补交约4000元，且开发企业只收现金，没有正规发票。”这位居民说，有些居民接到通知后去补交了这笔钱，开发企业给他们开的收据上只写着“土地相关费用”。

“我们多次向市住房保障和房产服务中心咨询，对方答复，办理经济适用房产权界定卡不收取任何费用。”这位居民说，“由于开发企业不能明确说明这笔钱到底是什么费用，所以不少人没有补交。”

记者向市住房保障和房产服务中心相关科室核实得知，办理经济适用房产权界定卡确实不需要交任何费用。那么，开发企业为什么要让居民在办经济适用房产权界定卡前补交这笔“土地相关费用”？

15日，记者联系了瀍滨隆居开发企业。开发企业一名负责人说，当初在开发该小区经济适用房时，企业曾承担一笔“土地相关费用”，但该小区经济适用房根据成本计价时，这笔钱未被记入成本，因此他们才向居民补收这笔费用。

“由于居民对补交这笔钱意见比较大，目前，我们已不再让居民补交‘土地相关费用’。已收取的也已退还了。”该负责人说，开发企业承担的那笔未被记入成本的“土地相关费用”，他们将继续和相关部门协商解决。

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栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）