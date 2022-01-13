走在焦裕禄大道上——追忆焦裕禄同志的九年洛阳岁月

今年是焦裕禄同志诞辰100周年。“从焦裕禄走过的地方，看焦裕禄精神的弘扬”大型主题报道今日聚焦焦裕禄同志在洛阳的9年岁月。

位于中信重工的焦裕禄大道

编者按

今年是焦裕禄同志诞辰100周年。“从焦裕禄走过的地方，看焦裕禄精神的弘扬”大型主题报道今日聚焦焦裕禄同志在洛阳的9年岁月。

本次大型主题报道活动由中国报业协会党报分会担任指导单位，《洛阳日报》联合另外7家地市党报媒体共同参与，按照焦裕禄同志所到之地推出报道，每周一期，参与各方同步刊发，自5月13日启动以来已刊发焦裕禄在淄博、在抚顺、在宿迁、在尉氏等4篇通讯，同时全国各城市党报在新媒体平台上统一推送。

让我们沿着焦裕禄同志在洛阳的足迹，深切缅怀焦裕禄事迹，传承和弘扬焦裕禄精神，凝聚起夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的精神力量。

这是一条普通的路，一头是工厂大门，一头是生产车间；

这是一条光辉的路，一头是精神孕育，一头是传承弘扬。

这条路，当年的焦裕禄走过无数次；

这条路，今天的洛阳人丈量过无数回。

2005年，中信重工机械股份有限公司(下称中信重工)将企业内部的这条路正式命名为“焦裕禄大道”。

1953年至1962年，焦裕禄在洛阳矿山机器厂(下称洛矿，中信重工前身)工作了9年。正如习近平总书记所说，“焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考”。

走在焦裕禄大道上，参天的梧桐树、静立的提升机，还有那尊塑像，无不讲述着那段火热的岁月、那位人民公仆的动人故事。

走在焦裕禄大道上，让我们追忆焦裕禄的9年洛阳岁月，接受他亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的精神洗礼。

“共产党员要有一颗对党、对人民群众的赤诚忠心，不能有任何私心杂念。有了私心，就听不到群众的心声、摸不到群众的脉搏了。”

1953年，新中国开始实施第一个五年计划。当时的洛阳是全国瞩目的地方——国家部署的156个重点项目，有7个在此落户。

这年6月，31岁的共青团郑州地委副书记焦裕禄被选调到洛矿，参加工业建设。

那是一个物资匮乏的年代，焦裕禄靠微薄收入养活着一家人。