一件纪年石器，揭开白草坡东汉陵园“真容”

在伊滨区庞村镇白草坡村的麦田下，究竟埋葬着哪位皇帝？规模庞大的皇帝陵园，是怎样的建筑布局？

王咸秋（左）讲解陵园布局

在伊滨区庞村镇白草坡村的麦田下，究竟埋葬着哪位皇帝？规模庞大的皇帝陵园，是怎样的建筑布局？15日，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动第三场在白草坡东汉陵园进行，市文物考古研究院研究员王咸秋、工作人员何慧芳带领观众走进考古发掘现场，揭秘白草坡东汉陵园的建筑布局和归属问题。

遗址出土纪年石器，基本确定为汉桓帝宣陵

白草坡东汉陵园遗址位于白草坡村东北部，是洛南东汉陵区中，距离当时都城最近的一座帝陵。

2006年4月至2007年5月，为配合郑西高铁的修建，市文物考古研究院对白草坡东汉陵园遗址进行了初步的调查勘探，并对工程线路占压区域的陵园建筑进行了发掘。

2017年，白草坡东汉陵园遗址的考古工作重新启动。其间，一个重要问题始终困扰着考古人员，那就是白草坡东汉陵园究竟埋葬着哪位皇帝。

据文献记载，东汉王朝定都洛阳，历时196年，建有12座帝陵，其中11座帝陵位于洛阳境内。由于文献记载简略，加上东汉帝陵湮没在各历史时期墓冢之间难以辨识，每座帝陵的具体位置和归属问题，在相当长的一段时间内都是难解的谜题。

2020年，一个偶然的发现让考古人员揭开了白草坡东汉陵园的“真容”。

“当时，发掘现场出土了一件带有纪年题记的石质圆形器物，器物外侧壁有‘光和三年造’题记，这为确定陵主身份提供了关键性证据。”王咸秋说，“光和”为汉桓帝的继任者汉灵帝的年号，而汉灵帝文陵已经确定位于邙山陵区，因此，该石质器物应是汉灵帝为汉桓帝修建陵园或举行陵园祭祀时制作的，联系文献记载的汉桓帝的陵区位置，基本确定白草坡东汉陵园是汉桓帝宣陵。

陵园设有“职工宿舍”，其中可能有“独立卫生间”

白草坡东汉陵园的面积为85万平方米，按照古人“事死如事生，事亡如事存”的丧葬理念，这座陵园其实可以看作一个微缩版的宫城。

根据目前的考古发现，白草坡东汉陵园遗址内分布着“石殿”“钟虡”“寝殿”“园省”“园寺吏舍”5组相对独立的建筑单元。其中，“石殿”初步推测为陵庙，“钟虡”为与祭祀相关的礼乐建筑的代称，“寝殿”用于陵墓祭祀，“园省”是守园陵贵人与宫人的居所，“园寺吏舍”是陵园令、食官等管理陵园的办事机构。

目前，“园寺吏舍”是考古人员了解最深入的一个区域。资料显示，“园寺吏舍”大致分为办公、生活两个功能区，生活区相当于“职工宿舍”，里面的院落设计十分巧妙、合理。比如，每个院落里都有水井提供生活用水，水井建在有顶的廊道上，可保持水源干净且不被污染。水井的旁边还设有渗井，用于收集生活废水、院落降水，渗井连接着排水支渠，能将废水排进主水渠。

“在‘职工宿舍’中，我们还有一个有趣的发现，那就是每个院落的西北角都有一个砖砌式地穴遗迹，起初我们推测是粮食仓窖，后来发现也可能是厕所。”王咸秋说，根据史料记载，东汉陵园管理措施规定院落晚上要落锁，居住在此的人不能随意外出，这就要求每个院落都有“独立卫生间”。同时，汉代模型明器上的圈厕，厕所门经常开于一侧，这与该砖砌式地穴遗迹的开门方向吻合。

“不过，这些还都是推测，若想最终确定该遗迹是什么，还需要对沉浸物的性状进行样品分析。”王咸秋说。