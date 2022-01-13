一男子出售被查封房产诈骗30万元

昨日，记者从市公安局西工分局获悉，红山派出所民警最近破获一起卖房诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人刘某。

昨日，记者从市公安局西工分局获悉，红山派出所民警最近破获一起卖房诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人刘某。

今年5月，王女士报警称，她在2020年8月经朋友介绍认识了刘某，刘某称自己在西工区某小区有一套房产准备出售。随后，刘某与王女士达成口头协议，约定以120万元的价格将房子卖给王女士，但王女士需要先付30万元定金。

让王女士没有想到的是，两个月后，刘某告诉王女士，房子被法院查封了，自己会想办法尽快让房子解封。王女士在震惊之余，选择相信刘某。在等消息期间，王女士多次与刘某联系，但对方总是以各种理由推脱。直到去年4月，王女士跟刘某进行了最后一次通话后，对方彻底“消失”了。于是，王女士报警。

民警调查发现，刘某所售卖的房产，已经经历过3次抵押，与王女士达成口头协议时，他故意隐瞒了房子已被查封的事实。本月10日，民警在涧西区南昌路某酒店将刘某成功抓获。

经审讯，刘某对诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，刘某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办。民警提醒，法律明文规定，被查封的房产不得买卖、抵押，市民在买房时切记查询房产信息，以免被骗。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张国锋)