洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

工资被拖欠 劳务派遣员工该如何维权
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:15

　　市民张先生咨询：作为劳务派遣的员工，公司拖欠工资不给，该如何维权？

　　瀍河区法律援助服务中心工作人员解答

　　作为劳务派遣性质的员工，若被劳务派遣单位欠付工资，可直接向劳务派遣单位追要，也可以向实际用人单位反映，核实用人单位是否支付了员工报酬。

　　若问题还是无法解决，可采用以下方法索要劳动报酬。

　　1.到劳动监察部门举报。

　　2.到劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　3.如果对仲裁结果不满意，在拿到仲裁书后15天内到法院起诉。

　　法律依据

　　《中华人民共和国劳动合同法》

　　第六十条规定，劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。

　　第八十五条规定，用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。

　　(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；

　　(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；

　　(三)安排加班不支付加班费的；

　　(四)解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。

　　《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》

　　第二条规定，中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法。

　　(一)因确认劳动关系发生的争议；

　　(二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；

　　(三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；

　　(四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；

　　(五)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；

　　(六)法律、法规规定的其他劳动争议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王亚丽）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 事业编！栾川县拟引进研究生学历人才40名
  • 第8800车发运！格力“洛阳造”已基本...
  • 装上电梯还“赠”阳台？西工一小区的...
  • 老旧小区换新颜 居民乐享“新”生活
  • 点赞！“洛阳动力”将供应全球最大集...
  • 洛阳实施“万名大学生留洛计划” 千...
  • 总编一线行：新安新景入画来【视频】
  • 走在焦裕禄大道上——追忆焦裕禄同志...
  • 丰收已成定局！全市357万亩小麦完成收获
  • 洛阳未礼让斑马线的司机或被要求现场...
    		•
    百姓呼声
    牡丹大道定鼎门街口建变电站合规吗？
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    沼泽大尾莺

    西工小街掠影

    走进天子驾六博物馆

    嗮麦
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605