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洛阳市2022年工伤预防宣传培训活动在西工区举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.17 08:15
大家学习工伤预防方面的知识

　　昨日，由市人社局、市社保中心指导，洛阳日报社、凯迈物业公司主办的“工伤预防行在先，温情萦绕满洛城”洛阳市2022年工伤预防宣传培训活动在西工区014中心家属院举行。

　　在活动现场，主办方通过展板、横幅、宣传材料等，向在场的企业职工宣传了《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》《河南省工伤保险条例》及工伤预防、工伤康复、工伤医疗等内容，让大家深入了解工伤预防、工伤保险知识，增强职工预防工伤的意识，提高工伤保险政策的知晓度。

　　企业职工在学习了相关知识后，还扫二维码参与线上有奖问答活动。“在这次宣传活动中，我了解了工伤预防、工伤保险的相关内容。这些内容贴近工作，对我们的帮助很大！”“工伤保险不但减小了工伤造成的经济损失，也减小了职工和单位的劳动争议，营造了良好的生产环境。”参与宣传活动的职工说。

　　市人社局相关负责人说，此次宣传活动是市人社局今年在全市开展的工伤预防系列宣传培训活动的一部分。下一步，他们将走进更多企业和社区，向广大职工宣传工伤预防的知识和工伤保险政策。

　　该负责人说，工伤预防事关广大职工的生命健康安全，事关经济发展与社会和谐稳定的大局，是一项民生工程、系统工程、长久工程。开展工伤预防系列宣传培训活动，主要目的是让广大企业和职工了解工伤保险的政策法规，增强大家的工伤预防意识，从源头上预防和减少工伤事故的发生，实现工伤保险工作从“事后补偿”向“事前预防”转变，助力全市安全生产工作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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