明日洛阳部分地区最高气温将升至40℃以上！请注意防范

今天，天气持续“高烧”，洛阳市气象台连续两天发布高温橙色预警。 今天，天气持续“高烧”，洛阳市气象台连续两天发布高温橙色预警。 河南省气象台6月16日17时50分继续发布高温橙色预警： 预计6月17日白天，郑州、洛阳(涧西区，洛龙区，新安县，嵩县，汝阳县，宜阳县，洛宁县，伊川县，老城区，西工区，瀍河区，偃师区，孟津区，伊滨区)、平顶山等地最高气温将升至37℃以上，其中洛阳(老城区，西工区，瀍河区，涧西区，偃师区，孟津区，洛龙区，伊滨区)、新乡最高气温将升至40℃以上。 预计6月18日白天，郑州、开封、洛阳、平顶山等地最高气温将升至37℃以上。请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责落实防暑降温保障措施。 2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间。 3.有关部门应对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施。 4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。 来看下洛阳市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受高空西北气流和地面暖低压控制。预计：6月17日，晴天间多云，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏南风3级到4级，气温22℃到39℃；6月18日，晴天间多云，局部地区有阵雨、雷阵雨，西南风3级左右，气温21℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)