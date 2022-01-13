今年前5个月，洛阳外贸进出口同比增长4.3%

16日，记者从洛阳海关获悉，今年前5个月，洛阳进出口总值为88.9亿元人民币，同比增长4.3%，其中进口19.4亿元，同比增长76.6%。

16日，记者从洛阳海关获悉，今年前5个月，洛阳进出口总值为88.9亿元人民币，同比增长4.3%，其中进口19.4亿元，同比增长76.6%。 洛阳企业生产的出口炊具 16日，记者从洛阳海关获悉，今年前5个月，洛阳进出口总值为88.9亿元人民币，同比增长4.3%，其中进口19.4亿元，同比增长76.6%。 一般贸易占绝对比重。洛阳前5个月一般贸易进出口85.3亿元，同比增长5%，占全市进出口总值的96%。 民营、国有企业持续发力。前5个月，洛阳民营企业进出口67.9亿元，同比增长1.6%，占全市进出口总值的76.4%；国有企业进出口18.3亿元，同比增长22.6%。 政策利好持续释放。洛阳前5个月对“一带一路”沿线国家进出口43.4亿元，同比增长27.2%；对RCEP成员国进出口36.4亿元，同比增长30.6%。 开放力度不断加大。洛阳前5个月对东盟进出口27.2亿元，同比增长41.3%，占全市进出口总值的30.6%；对巴西和韩国分别进出口5亿元和3.6亿元，分别同比增长73.7%和2%。 多种商品外贸进出口大幅增长。前5个月，洛阳出口高新技术产品出口11.7亿元，同比增长6%，其中出口材料技术10.1亿元，同比增长46.4%；出口未锻轧铝及铝材9亿元，同比增长70.8%；出口家具及其零件7亿元，同比增长1.3%。洛阳前5个月主要进口商品为燃料油，进口7.1亿元，去年同期无进口；进口铌铁4.2亿元，同比增长149.1%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘梦妍）