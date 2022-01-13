点赞！“洛阳动力”将供应全球最大集装箱航运公司

16日，记者从中国船舶七二五所获悉，其下设企业青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司近日与大连船舶重工集团有限公司签下6套船用LNG供气系统(FGSS)订单。该批FGSS设备将与大船集团研发的全球最大低速双燃料主机形成配套，后续应用于大船集团为全球最大集装箱航运公司地中海航运建造的16000箱双燃料集装箱船。

16日，记者从中国船舶七二五所获悉，其下设企业青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司近日与大连船舶重工集团有限公司签下6套船用LNG供气系统(FGSS)订单。该批FGSS设备将与大船集团研发的全球最大低速双燃料主机形成配套，后续应用于大船集团为全球最大集装箱航运公司地中海航运建造的16000箱双燃料集装箱船。

作为继船舶压载水管理系统、废气脱硫脱硝系统之后，青岛双瑞在海洋环保设备领域开发的又一项战略新型产品，FGSS是一种专门为船用双燃料主机供应液化天然气(LNG)的系统装置，是双燃料船舶的核心设备之一。

该款装置可以通过增压、汽化等工艺流程，将液态的LNG转换为一定温度和压力的燃气，供船舶设备使用，从而最大程度地减少氮氧化物和硫化物排放，满足国际海事组织的环保需求。

近年，面对绿色发展的国际趋势，当前更加低碳环保的LNG动力船舶愈发受到青睐。针对此前该类船舶LNG供气系统的核心技术一直被部分国外厂家垄断，青岛双瑞于2017年开始组建专业团队进行攻关，历时五年陆续攻克系统原理设计、LNG储罐设计、低温管路分析、系统模拟仿真验证等多项核心技术，研发了具有完全自主知识产权的GasLink?船用LNG供气系统，整体产品设计、生产、交付能力跻身国际一流水平。

“此次与大船集团‘强强联手’，并获得全球航运巨头认可，实现了企业FGSS产业发展史上的重要突破，我们将合力把本项目打造成全球船用LNG供气系统领域样板示范工程。”青岛双瑞相关负责人表示。

目前，该企业已形成高压、低压、自增压及罐外泵系统产品体系，可适配于全尺寸、全船型LNG动力船舶，并在近年获得多家国内外知名船厂意向订单，参与了多个LNG动力船舶新船型开发设计工作。后续围绕全球航运业绿色低碳发展，青岛双瑞将继续以科技和创新为驱动，持续布局船舶清洁能源应用等蓝海领域，力争为我国实现“双碳”目标作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 陈晓光）