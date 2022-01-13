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洛阳首座红十字生命健康安全体验馆开馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 19:21

　　突发地震如何逃生避险？溺水后如何自救互救？心肺复苏“黄金四分钟”怎么操作……16日上午，洛阳市首座红十字生命健康安全体验馆及区级应急救护培训基地落户涧西区东升第二小学。记者带您体验其中项目。

　　当天上午，该体验馆正式揭牌后，东升二小的20名学生在课间时间参观并体验部分项目。记者注意到，这间面积200多平方米的体验馆虽然空间不大，但安全体验项目足足有36个，且每项都让人印象深刻：灭火器上自带感应器，可与电视画面智能互动模拟各种灭火场景；借助VR设备体验遇地震、失火等状况时，如何正确快速逃生；在交通安全区域，可以模拟乘坐客车遇车祸被困，使用安全锤破窗逃生……

　　“体验馆的模拟灭火、VR逃生，可以让体验者身临其境感受到地震、火灾等灾害，让学生对灾害有更深的感受，学习如何应对灾难，保护生命安全。”涧西区红十字会相关负责人介绍，由涧西区红十字会开发的“红十字生命健康安全教育项目包”设计了36个互动项目，以“家长志愿者+红十字青少年志愿者”为运营模式， “活动指导案+课件+教具”为教学方式，将不同主题的安全常识，以分小组活动的形式进行互动体验式教学。

　　据了解，该馆是洛阳市首个红十字生命健康安全体验馆，在涧西区东升第二小学景华路校区大门西侧，该馆单次可接待30余人同时参观，目前只接待涧西区师生等团体预约。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图 通讯员 田苏辉）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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