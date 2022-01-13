洛阳实施“万名大学生留洛计划” 千方百计帮高校毕业生就业

就业是民生之本，确保高校毕业生就业是就业工作的重中之重。今年以来，洛阳市人力资源和公共就业服务中心创新举措、靠前服务，多渠道帮助全市高校毕业生高质量就业，助力洛阳建设青年友好型城市。

就业是民生之本，确保高校毕业生就业是就业工作的重中之重。今年以来，洛阳市人力资源和公共就业服务中心创新举措、靠前服务，多渠道帮助全市高校毕业生高质量就业，助力洛阳建设青年友好型城市。

百校千岗高校毕业生“云”招引活动收官

日前，记者见到洛阳市人力资源和公共就业服务中心副主任宋磊时，他正在浏览“才聚河‘洛’·‘阳’帆起航”——百校千岗高校毕业生“云”招引活动页面，查看最新数据。

10日，“才聚河‘洛’·‘阳’帆起航”——百校千岗高校毕业生“云”招引活动正式收官。该线上招聘活动持续两个月，围绕我市风口产业、“专精特新”企业、归国留学人才、硕博人才、大学生见习等需求，设置“云”招引、“云”宣讲、“云”指导、青年驿站、直播引才、职业潜能测评等板块，覆盖省内百所高校，吸引1036家企业参加，提供岗位80241个，平台浏览量15.90万次，引来高校毕业生投递简历1.4万余份，签订劳动合同(三方协议)3300余人。

“就业是民生之本，促进高校毕业生就业是整个就业工作的重中之重。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心主任张育红介绍，今年，全国应届高校毕业生人数首次突破1000万，河南省应届高校毕业生总人数同比增加10万余人。具体到洛阳，今年纳入全市就业监测范围的河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等6所驻洛高校的应届毕业生超过4万人。面对“最难毕业季”，不仅是毕业生，家长、高校和政府部门都很有压力，越是在当前情况下，作为服务全市高校毕业生就业的职能部门，该中心越是要克服困难、靠前服务，发挥好桥梁和渠道作用，协调各方助力高校毕业生就业。

连出实招，帮高校毕业生早就业、快就业、就好业

“优秀毕业生推荐：男，23岁，本科，物流管理专业……”采访期间，洛阳市人力资源和公共就业服务中心人才引进和交流部负责人周旗的微信不时响起。在一个名叫“洛阳HR精英群”的微信群，有大学老师把自己学生的求职简历发到群里，希望帮他找份工作。

类似的微信群，周旗的手机上有十几个，群成员既有高校招生就业处的老师，也有企业招聘专员。“建这些微信群，一是加强政府、企业、高校三方沟通，二是举办招聘会时方便联系。”他说。

今年3月，为摸底高校毕业生就业情况，洛阳市人力资源和公共就业服务中心启动“公共就业服务进校园”活动，组织企业走进河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院等驻洛高校，与学校招生就业负责人和毕业生代表深入交流。

“走访下来发现，不管是高校还是企业，都希望加强政校企联系沟通，建立常态化工作机制，形成促就业工作合力。”宋磊说，但也有部分毕业生在一定程度上存在慢就业、缓就业心理，不仅需要他们在就业服务工作中搭建平台、提供岗位信息，做好政策解读和服务，还要加强就业观、择业观的正确引导。

以前，高校毕业生就业工作还有“淡旺季”之分，但在疫情和严峻就业形势的双重叠加下，如今这项工作已贯穿全年。今年以来，为推动高校毕业生高质量就业，全市人社部门连出实招，除了举办百校千岗高校毕业生“云”招引活动，还累计开发3000多个就业见习岗位；成立大学生就业指导师服务团，面向大学生开展职业生涯辅导、职场体验、就业推荐、就业创业政策宣讲等服务；汇编大学生就业创业口袋书；组织优质企业等各类用人单位走进高校宣讲，发布岗位信息……通过多渠道、多形式帮助高校毕业生早就业、快就业、就好业。