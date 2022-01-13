洛阳国润汽车产业园首批商户即将入驻

16日，在洛阳国润汽车产业园项目现场，项目一期建设正在加紧收尾，首批签约商户即将入驻。 16日，在洛阳国润汽车产业园项目现场，项目一期建设正在加紧收尾，首批签约商户即将入驻。 该项目位于瀍河区邙岭大道以北、焦柳铁路以东，占地面积241亩，总投资12.5亿元，主要建设4S店、汽车市场、酒店式公寓、展示中心及园区配套基础设施，是承接全市汽车及汽车售后交易市场外迁、产业集聚转型升级的新型示范园区。该项目全部建成后可吸引入驻企业及商户500余家，安置就业3000余人。（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 通讯员 王少峰 摄）