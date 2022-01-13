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洛阳多位教师入选2022年优秀教育管理人才名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 17:09

　　16日，河南省教育厅发布通知，对2022年优秀教育管理人才入选名单进行公示，经基层推荐、专家评审，艾果等297人入选2022年优秀教育管理人才名单，驻洛高校、洛阳中小学多位教师入选。

　　具体名单如下：

　　安存胜 河南林业职业学院

　　常明 洛阳市实验幼儿园

　　窦逸杰 洛阳市第四十三中学

　　高绍辉 河南省偃师高级中学

　　高晓利 洛阳市寇店镇初级中学

　　胡建伟 河南科技大学附属高级中学

　　古绍彬 河南科技大学

　　李中良 河南推拿职业学院

　　苗国强 洛阳理工学院

　　苏萌 洛阳职业技术学院

　　孙洪涛 洛阳理工学院附属高级中学

　　王小利 新安县第四实验幼儿园

　　徐英强 栾川县第一高级中学

　　姚岩岩 洛阳市高新区孙旗屯小学

　　张松敏 河南科技大学

　　(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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