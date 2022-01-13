聚力科技创新 引领数智发展——中国移动发布2021年可持续发展报告

6月16日，中国移动发布2021年可持续发展报告，这是中国移动连续16年发布可持续发展报告。报告以“聚力科技创新，引领数智发展”为主题，围绕“至诚尽性，成己达人”的履责理念，通过“数智创新”“包容成长”“绿色低碳”三条主线，展现中国移动在发展数字经济、助力共同富裕、落实“双碳”目标方面的可持续发展行动。

6月16日，中国移动发布2021年可持续发展报告，这是中国移动连续16年发布可持续发展报告。报告以“聚力科技创新，引领数智发展”为主题，围绕“至诚尽性，成己达人”的履责理念，通过“数智创新”“包容成长”“绿色低碳”三条主线，展现中国移动在发展数字经济、助力共同富裕、落实“双碳”目标方面的可持续发展行动。报告连续9年获得“中国企业社会责任报告评级专家委员会”五星级评价。

中国移动董事长杨杰在报告中表示，中国移动牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革带来的数字经济发展新机遇，持续发挥信息通信业全面赋能经济社会发展的作用，以信息技术和数据要素的融合创新支撑数字经济高效运转，以实际行动促进企业与经济、社会、环境的和谐共生、持续发展。

引领融合创新发展，赋能美好数智未来。中国移动全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的“连接+算力+能力”新型信息服务体系，全面助力数字经济加速发展。在连接方面，建成全球领先的通信网络，基站总数超过550万站，其中5G基站超过73万站，千兆平台能力覆盖全部市、县城区；在算力方面，形成“4+3+X”的数据中心全国布局，可对外服务的数据中心机架能力超过40万架；在能力方面，持续锻造业界领先的人工智能、云计算、区块链、大视频、高精定位等核心能力引擎，智慧中台已汇聚325项共性能力，月均调用量超过81亿次。

新型信息服务给生产生活创造更多价值。2021年，中国移动着力布局9大行业创新平台，携手行业伙伴打造200个5G龙头示范标杆，累计拓展超过6400个5G商用案例；发布“心级服务”品牌，全场次直播东京奥运会、北京冬奥会等重大赛事和活动，用心满足人民群众美好数字生活需要；提升应急通信保障水平，圆满完成各类重大活动通信及网络安全保障工作；积极防范打击通信网络违法犯罪，强化个人隐私保护力度，全力确保网络和信息安全。

2021年，面对国内疫情此起彼伏、多点散发，极端自然灾害频繁，网络和信息安全愈加重要的情况，中国移动充分利用5G、大数据、人工智能等信息技术，筑牢抗疫信息化防线；创新翼龙大型无人机高空基站，保障受灾群众网络畅通；发布全球最大的5G+北斗高精度定位系统，有效强化灾害预警能力。

培育全面发展人才，推进实现共同富裕。中国移动推动“人才强企”战略工程，完善人才培养体系，积极推进“五小”暖心工程和“幸福1+1”等员工关爱项目。主动服务国家区域发展战略，部署推动区域协调发展专项工作，积极推动“一带一路”沿线基础设施建设，提供高质量国际化信息服务；通过产品和服务创新，帮助老年人、残障人士、偏远地区居民等特殊群体跨越数字应用鸿沟，共享信息红利；深化“网络+”乡村振兴模式，制定实施《“十四五”数智乡村振兴计划》，做好“七项帮扶举措”巩固拓展脱贫成果，创新实践“七大乡村数智化工程”注智赋能乡村振兴；“蓝色梦想”项目累计培训近13万名中西部农村中小学校长，促进区域教育均衡；爱“心”行动累计为七千余名贫困患儿提供免费先心病手术救治，带来“心”生希望。

践行绿色低碳运营，支持社会节能减排。中国移动在不断降低自身碳排放的基础上，赋能千行百业脱碳增长。连续十五年开展“绿色行动计划”，并升级实施“C2三能——碳达峰碳中和行动计划”，构建“节能、洁能、赋能”与“绿色网络、绿色用能、绿色供应链、绿色办公、绿色赋能、绿色文化”的“三能六绿”绿色发展新模式。2021年，各项节能措施节电量总计超过43亿度，力争“十四五”期末能耗强度和碳排放强度下降率均不低于20%；开展绿色采购，新增主设备绿色包装应用比例超过80%，实现节材代木26.2万立方米。中国移动创新推出智慧绿色工厂、环境治理解决方案等数智服务，助力全社会节能降耗与资源循环利用。

2021年，中国移动连续17年在国务院国资委中央企业负责人经营业绩考核中获得最高级别A级评价；连续4年在中央单位定点帮扶考核中获最高等级评价；第4次入选CDP(全球环境信息研究中心)全球应对气候变化年度最高评级A名单，是年内唯一一家入选的中国内地企业；中国移动公益平台获批民政部第三批互联网募捐信息平台，成为国内运营商中第一和唯一一家获得该资格的企业；荣获中国慈善领域政府最高奖项——第十一届“中华慈善奖”。

报告发布的同时，中国移动在自有营业厅同步举办第六届“社会责任沟通日”活动，广泛听取相关方的意见和建议。⑧