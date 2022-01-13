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洛阳未礼让斑马线的司机或被要求现场宣读承诺书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 17:09

　　16日上午，洛阳市创建办、洛阳市文明办联合洛阳市交警支队在洛龙区开元大道通济街附近，针对不礼让斑马线的机动车进行突击路面查处。

　　49岁的机动车驾驶员陈先生，因在右转途经有行人经过的斑马线时，未及时停车礼让行人被现场交警查处。按照相关法律规定，陈先生被处以扣3分、罚款50元的处罚。与以往不同的是，除上述处罚外，陈先生还现场签署并宣读了“礼让斑马线，交通助文明”活动承诺书——“我衷心加入文明交通行列，树立文明风尚，做文明人、走文明路、开文明车，如发生不礼让斑马线违法行为，自觉接受交警部门处罚，自愿接受1小时教育学习”。

　　“围观的人很多，脸上火辣辣的，这次真长记性了！”陈先生在读完承诺书后表示，这一“课”让他印象深刻，以后一定文明驾驶。

　　由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动仍在进行。记者从市交警支队了解到，即日起，洛阳市机动车驾驶员若不礼让斑马线，除面临扣分、罚款处罚外，还可能被交警部门要求现场宣读礼让承诺书，接受市民围观。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 石海涛）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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