“618”网络促销活动提前开启 洛阳相关部门发布多个提醒

各大电商平台疯狂促销，广大消费者火热囤货，网络销售平台也成为投诉多发区域。今日，洛阳市消费者协会结合历年消费投诉情况，针对“618”促销活动期间网络消费领域的食品、服饰、手机、家电、家居、美妆等六大重点商品门类，发布8类较易损害消费者合法权益的典型情形。

满300减50、第二件5折——“618”网络促销活动已经提前开启，这两天，不少市民朋友正在忙着清空购物车。

各大电商平台疯狂促销，广大消费者火热囤货，网络销售平台也成为投诉多发区域。今日，洛阳市消费者协会结合历年消费投诉情况，针对“618”促销活动期间网络消费领域的食品、服饰、手机、家电、家居、美妆等六大重点商品门类，发布8类较易损害消费者合法权益的典型情形。“618”大促期间，其将组织专业消费维权监督员进行售前、售中、售后的全方位跟踪、监督。

这8类典型情形分别是：

■部分商品和服务存在质量缺陷，在新型电商业态如直播营销、社交软件营销中更为突出；

■侵害消费者个人信息安全，利用数据、算法等技术手段非法收集、分析、使用消费者个人信息；

■不法网络交易经营者虚假宣传的表现更加多样化；

■网络经营者广泛使用不公平格式条款；

■利用预付式消费损害消费者权益，拒绝提供合理退出渠道，拒绝消费者转让其合同债权，或者为消费者转让债权设置不合理障碍；

■物流环节损害消费者权益，快件丢失或投递延误、物流信息不准确、擅自将快递存入快递柜或者代收点、无正当理由拒绝送货上门、快递乱收费现象等时有发生；

■妨碍消费者寻求售后保障，滥用无理由退货权的排除规则、因商品质量缺陷而退换货要求消费者自行承担退换货运费等问题频现；

■妨碍消费者就商品或服务质量进行如实评价，或利用技术手段阻止消费者作出真实评价、或为消费者设置的消费者评价时间限制不尽合理等。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布“618”网络促销期间消费提醒，请广大消费者按需购买，理性消费。

促销规则要看清。仔细阅读平台网站和商家的促销规则，注意防范虚假折扣、满减承诺等消费陷阱；下单前先了解主播推荐商品的来源、功能、价格及售后服务，不盲目跟风购买，不轻信私下承诺，不要出于对主播个人的盲目信任或受直播平台“价格低廉”“秒杀”或“数量有限”等宣传营造出的产品稀缺等营销氛围影响，盲目冲动消费。

选择电商平台需谨慎。消费者应尽量选择经营规模较大、信誉度等级较高、口碑较好、交易量大、消费者评价较高的电商平台，不要轻信和点击来源不明的网址链接。根据以往投诉情况来看，消费者通过网络引擎搜索找到商家并购物，最终发生货不对版、付款后被拉黑的情况较多，而通过正规交易平台购物，即使发生纠纷也能得到解决。

警惕先涨价后降价和虚标原价。价格是电商促销期间刺激消费的重要因素，多以预售、定金、满减红包等各种促销手段让消费者“算不清”，其中先涨价后降价、虚构“原价”、随意标注价格的情况较为突出。建议消费者留意商品平时销售价格，对比一下是否真的实惠。

加强防范、减少支付风险。不法分子常以系统出错、支付平台升级、收货人信息不清晰等为由，让消费者添加所谓的“官方客服”微信，以此套取个人信息，并诱骗消费者将银行卡、支付宝、网银的钱款转入指定银行卡内，达到诈骗或非法牟利的目的。消费者在网上购物时要提高防范意识，一旦接到“客服人员”的退款电话，不要轻易相信所述内容，不要随意点击对方发来的任何链接，更不要随意提供个人信息。

注意防范个人信息泄露。建议消费者收到快递后，及时进行消毒杀菌。对于包裹上的个人信息，最好进行遮盖、涂抹等处理后再丢弃。

洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒广大消费者，在接受服务、购买商品时要养成索取凭证的习惯，妥善保管好消费发票、小票、电子交易信息等有效凭证。发现商品质量不合格、与广告宣传不符等问题时，要及时与商家沟通，协商不成可以申请电商平台介入，也可拨打24小时维权热线12315或者通过全国12315互联网平台投诉举报，依法维护自身权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 宋文辉 李二帅 司玉鑫)