洛阳实现食品、药品、医疗器械行政审批事项全程网上办理

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，本月起，洛阳食品生产许可业务在全省率先实现全程“网上办”“零跑腿”“不见面”。至此，洛阳全面实现食品、药品、医疗器械行政审批事项全程网上办理。

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，本月起，洛阳食品生产许可业务在全省率先实现全程“网上办”“零跑腿”“不见面”。至此，洛阳全面实现食品、药品、医疗器械行政审批事项全程网上办理。

洛阳现有食品生产企业540余家，其中70%的企业地址在县里，按照相关要求，肉制品、乳制品等18项类别的食品生产许可业务均需在市本级市场监管服务窗口办理。此前，食品生产企业办理生产许可业务，需要网上预审通过后，再到市场监管服务窗口申请受理，转入下一环节，部分企业因为种种原因无法及时到服务窗口申请受理，延误了办理时限。现在，食品生产企业只需登录河南政务服务网，按要求提交生产许可申请材料，审批人员在线预审通过后，可直接通过审批系统进行受理、指派核查；核查人员完成核查后将现场核查材料上传系统，由审批人员线上审核，对于符合要求的企业，作出准予许可的决定，工作人员将为其免费邮寄生产许可证件，企业一次都不用跑，就能拿到《食品生产许可证》。

另外，食品生产企业如果生产食品类别、人员、设施设备等条件发生变化，需要办理许可证延续业务，可将延续业务和变更业务合并办理，只需提交一次申请，即可完成延续变更业务。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，“万人助万企”活动开展以来，该局坚持以企业需求为导向、精简行政许可审批、便利企业准营、推行全流程“网上办”，助力食品企业生产发展。目前，洛阳已全面实现食品、药品、医疗器械行政审批事项全程网上办理，便利企业准营，助力企业快速生产，高效优质便利服务企业发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 高娜)