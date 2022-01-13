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洛阳市天津路街道以“文创+工业”展现“老涧西”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 17:14

　　16日，记者从洛阳市涧西区获悉，为持续整合、更好展示涧西区工业资源，今年以来，涧西区立足新时代文明实践阵地，对标“一社区一特色”要求打造多处工业创意墙。日前，天津路街道工业发展史形象墙就正式于公众面前“亮相”。

　　记者在天津路街道新时代文明实践所二楼看到，一面高4米、长8米的工业发展史形象墙已建造完毕。该形象墙以浮雕技术展示了涧西区工业从无到有的发展历程，按照时间线性顺序，将涧西区由一片荒芜的土地到如今厂矿林立的历史变迁充分展示。

　　中信重机公司的18500吨自由锻造油压机、中国一拖集团有限公司苏式办公楼、洛阳LYC轴承有限公司轴承……在这面工业墙上不仅可以看到涧西的工业风貌，还可在浮雕技术的艺术表现下，感受到“文创+工业”的独特魅力。

　　“我们希望有更多的市民通过工业展示墙，更多地了解涧西、了解洛阳的城市发展史。”涧西区文明办相关负责人表示，接下来，他们还将立足自身资源优势，持续推出老百姓喜闻乐见的“文化产品”，以切实行动助力全国文明典范城市创建。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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