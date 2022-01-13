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事业编！栾川县拟引进研究生学历人才40名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川县人民政府网站 2022.06.16 11:02

　　近日，栾川县人民政府网站发布《栾川县2022年引进研究生学历人才公告》，拟面向社会公开引进40名研究生学历人才，其中县直机关事业单位20名；教育系统5名(县第一高级中学3名、县中等职业学校2名)；卫生系统15名(县人民医院8名、县中医院5名、县妇幼保健计划生育服务中心2名)。

　　引进对象为国内普通高校应往届研究生(不含非全日制、定向、委培研究生)及教育部留学服务中心认证的海外留学应往届研究生。以上人员均须取得国内高等教育全日制本科学历，不含专升本。

　　引进工作分为网上报名、资格审查、资格确认、面试(硕士研究生)、体检、考察、公示、聘用等程序。对符合条件的博士研究生，采取直接考察的方式进行招聘。对符合条件的硕士研究生，通过组织面试的方式进行招聘。

　　报名时间为2022年6月15日上午8:30至6月28日下午18:30。

　　本次招录工作只接受网上报名，不接受现场报名。请登录中国栾川网下载《栾川县2022年引进研究生学历人才报名表》，并将《栾川县2022年引进研究生学历人才网上报名提交材料清单》中相关材料电子版一并发送至lcxrcyjbgs@163.com邮箱，邮件主题需注明：博士研究生/硕士研究生+岗位代码+所学专业+姓名。报名人员发送有关资料后，未收到自动回复提示的，请及时与栾川县引进研究生学历人才工作领导小组办公室联系。

　　每人只能选择一个岗位报名，报名和参加面试须使用同一有效二代居民身份证，报考专业需与岗位对应专业要求一致，专业名称须与毕业证书一致。

　　本次招聘工作不进行笔试，直接进入面试(博士研究生免试，直接进入体检考察环节)，面试时间及相关要求另行通知。

　　>>栾川县2022年引进研究生学历人才公告
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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