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网友建议洛阳市图书馆延长场馆开放时间 相关部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 11:03

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛阳市图书馆应延长开馆时间，更好满足部分读者的学习需求。

　　洛阳市文化广电和旅游局（文化）回复：洛阳市图书馆的开放时间是早上8：30至下午18：30，全年365天天天开放。为满足部分读者的自学需求，该馆开辟了能实现独立封闭管理的楼东北角的文旅文创馆作为读者晚间自修空间，每天开放到晚上22：00。当前正值暑假，自学群体增大，导致自习空间座位紧张。因该馆大楼内部绝大部分功能空间属于开放式空间，除文旅文创馆外，无法实施局部封闭式管理。为保障图书馆大楼与读者的安全，目前不具备开辟更多自习空间的条件，无法满足所有夜晚到馆读者的自习需求。有夜晚自习需求的读者也可以到就近的城市书房学习、读书。敬请谅解为盼！

>>>点击查看原贴
[ 责任编辑：崔利利 ]
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