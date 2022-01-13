父亲节临近，老人谈孩子的“贴心礼物”

本周日是父亲节。逢年过节，子女绞尽脑汁送给父母的礼物，他们喜欢吗？哪些礼物在老人心里留下了深刻印象？在老人看来，什么才是“贴心礼物”？

居民代表就相关话题畅所欲言

●时间：6月14日

●地点：西工区香榭里·阳光新时代文明实践中心

●主持人：洛北街道香榭里·阳光社区党委书记、居委会主任赵喆

●开场白：本周日是父亲节。逢年过节，子女绞尽脑汁送给父母的礼物，他们喜欢吗？哪些礼物在老人心里留下了深刻印象？在老人看来，什么才是“贴心礼物”？这能给年轻人哪些启示？今天咱们请几位居民代表一起来聊聊。

嘉宾出场

高锁：香榭里·阳光社区居民，71岁

礼物：智能手机，附带儿子的终身贴心售后服务

之前我一直使用老年机，字大、操作简单，但网上购物、微信聊天……这些功能老年机无法实现，加之平时在菜市场买菜多为网上支付，老年机有诸多不便。

去年父亲节，儿子送我一部智能手机让我欣喜，最让我感动的是，他承诺有终身售后服务，这个服务不是服务商提供的，而是他自己，这个礼物太贴心了，一下被暖到！

手机拿回来后，孩子教我使用手机技巧、网上购物，由于账号密码太复杂，我总是记不住，用纸写下来，纸条又经常找不到。即便到现在，几个App的账号密码我还会搞混淆。

在孩子的耐心帮助下，我终于学会了使用淘宝、微信、支付宝等小程序，朋友都说我很时髦。在朋友聚餐时，我能在各种App上领取优惠券、消费折扣券。我还经常把我和朋友们出游的照片制作成电子影集传给孩子，他经常称赞我的摄影技术和制作水平高。

不仅如此，我还教会了我的妈妈——一位90多岁的老太太使用智能手机，她每天用手机玩开心消消乐，在微信家庭群发语音……这就是幸福老年人该有的样子。

王一晨：香榭里·阳光社区居民，79岁

礼物：特别定制的体检卡，孩子们逼着我们去体检

上个月我过生日，孩子们送来体检卡，催着我和老伴儿去医院做全身体检。这是孩子们为我们特别定制的生日礼物，已经坚持了10多年。

说起这份别出心裁的礼物，不得不说说那段经历。2012年9月，我的一个朋友被查出患有肺癌，不到一年时间就去世了。当时，我感觉心被抽空了，连呼吸都是痛的，每天惴惴不安，担心自己的身体。

孩子们看出了我的心思，送来体检卡逼着我们去体检。刚开始我们还心疼钱，说什么都不愿意，但孩子们坚决不让步，我们也只好听从。

这些年对在体检中发现的一些小毛病，我们都一一做了治疗，如今我们非常健康，最主要的是意识到体检的重要性。

我们身体好，孩子们就能安心工作，放手打拼。如今，我经常劝身边的好朋友，珍惜自己就是少给孩子们添麻烦！

曹东兴：涧西区西城美苑居民，75岁

礼物：儿子撒了个善意谎言，送我们去旅行

几年前，我和老伴儿被儿子骗出国了。那是2018年春节，我和老伴儿去了澳大利亚，从寒冬穿越到盛夏。这是我们第一次出国，很有戏剧性。

起初，儿子说让我们替他去旅行，因为他工作表现突出，公司奖励了出国游的福利，同时儿子一家早就计划好要去老丈人家过年，所以让我们替他出去。

其实这是个善意的谎言。这次旅行早在一个多月前就确定好了，根本不是什么公司福利，是孩子送我们的春节礼物。

我们年轻时只顾工作赚钱，最远的一趟旅行就是去北京。儿子一直想让我们出国玩玩，但我们心疼钱不肯去。平时，我们每天忙着帮他们做饭、打扫卫生、接送孩子，一年到头忙个不停。他“预谋”送我们份大礼，还跟单位领导“串通”演了这出戏。

孩子有心，我们暖心。这几年受疫情影响不能远游，孩子总会带我们在近郊走走。孩子小的时候是我们带他出去玩，现在是他带我们出去玩，这样的旅行让我们的感情更好，我和老伴儿都很享受。