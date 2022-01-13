推动全市“两牛”产业高质高效发展

昨日，在收听收看全省肉牛奶牛产业发展工作推进视频会后，我市召开相关会议，部署贯彻落实措施。 昨日，在收听收看全省肉牛奶牛产业发展工作推进视频会后，我市召开相关会议，部署贯彻落实措施。 会议指出，肉牛奶牛产业是重要的富民产业，各级各部门要落实好省、市有关要求，谋划好产业发展，解决好关键问题，推动全市“两牛”产业稳步有序、高质高效发展。要探索多样化养殖模式，迅速提升全市整体规模化养殖水平，保障全市基础生产能力。围绕育种、改良、繁殖等关键环节，引进优良品种，构建布局合理、生产配套、保障有力的良种繁育体系。要延伸产业链条，引育深加工企业，研发深加工技术，在精细化分割的基础上，生产不同特色的牛羊肉熟食制品，提高附加值，着力延链补链，增强市场竞争力。有关部门要紧盯产业发展资金需求，筑牢产业发展财政支撑，加大牛羊产业发展扶持力度。同时，结合我市产业发展实际，精准设计金融产品，降低经营主体融资成本，切实解决产业发展融资难问题。 副市长韩治群参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）