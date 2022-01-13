路口绿色交通信号灯时间太短 老年人呼吁适当延长

近日，市民赵老先生拨打晚报热线66778866反映，西工区九都路与体育场路交叉口南北向的绿色交通信号灯时间太短，老年人步行的话，很难在一次绿灯时间内通过路口，希望有关部门能到现场调查，适当延长绿灯时间。

行人过路口经常走到一半红灯就亮了

近日，市民赵老先生拨打晚报热线66778866反映，西工区九都路与体育场路交叉口南北向的绿色交通信号灯时间太短，老年人步行的话，很难在一次绿灯时间内通过路口，希望有关部门能到现场调查，适当延长绿灯时间。

赵老先生今年85岁，只要天气允许，他和老朋友们都会结伴到洛浦公园锻炼身体，而九都路与体育场路交叉口是他们去洛浦公园的必经路口。

“这个路口南北向的绿灯时间比较短，老年人走路慢，经常走到一半就亮起红灯，既不便又危险。”赵老先生说，他们一起去洛浦公园锻炼的有五六个人，年龄最大的87岁，最小的82岁，虽说身体不错，但肯定比年轻人走路慢，如果想在绿灯时间内通过路口，需要加快步子或小跑才行，否则就得站在车流中等下个绿灯或闯红灯通过路口。

昨日上午，记者来到九都路与体育场路交叉口看到，这是一个丁字路口，南北向宽约40米，一次绿灯时间约为30秒。由于绿灯时间较短，行人需要加快步伐才能一次性通过。同时，绿灯亮起时，从体育场路向南左转至九都路的车辆和行人会互相“打架”，影响通行效率。记者在路口观察发现，如果不在绿灯亮起时就踏上斑马线，按正常成年人走路的速度，确实很难在一次绿灯时间内顺利通过，这也导致该路口行人闯红灯的现象比其他路口多。

为了更直观地测验该路口绿灯时间是否合理，记者和赵老先生分别进行体验。

●记者(33岁，身体健康，步伐较快)

绿灯亮起时，记者踏上斑马线，信号灯变红时刚好穿过路口。

●赵老先生(85岁，身体健康，步伐较慢)

绿灯亮起时，赵老先生踏上斑马线，信号灯变红时距对面还有近四分之一。此时，赵老先生如果站在原地等待下个绿灯出现，需要约1分35秒，不仅危险，还会影响东西方向的车辆通行；如果继续通过路口，就会闯红灯。

“针对老年人出行需求，省里已经推出适老化交通出行服务工作方案。”赵老先生说，看晚报的报道，洛阳在公交、轨道交通、出租车等领域已推出不少适老化举措，如设置敬老爱老城市公交线路，地铁站配备上下车无障碍渡板和无障碍卫生间，巡游出租车增加老人关怀模式等。针对一些路口绿灯时间短的问题，希望交警部门考虑老年人的实际出行需求，把绿灯时间适当延长。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图）