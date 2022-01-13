对标对表精准发力 全面提升创建水平

15日上午，市委常委、宣传部部长王飞带领有关部门负责同志，深入涧西区天津路街道新时代文明实践所、长安路街道二社区新时代文明实践站、重三社区和洛阳高新区第二实验学校等处，实地调研全国文明典范城市创建工作。

15日上午，市委常委、宣传部部长王飞带领有关部门负责同志，深入涧西区天津路街道新时代文明实践所、长安路街道二社区新时代文明实践站、重三社区和洛阳高新区第二实验学校等处，实地调研全国文明典范城市创建工作。

王飞仔细了解新时代文明实践所(站)的功能设置、活动开展等情况，与基层党员干部亲切交谈，听取大家对社区志愿服务、公共服务等方面的意见；认真听取学校精神文明建设工作总结，了解文明校园创建工作落实情况；了解农贸市场智慧化升级后的运行、管理等情况。

王飞指出，要持续发挥新时代文明实践所(站)的作用，按照社区居民的个性化需求，定制化推出更有针对性的公共志愿服务，让群众在城市创建提升中得到实惠，不断提升群众的幸福感和获得感。要高质量对标全国文明典范城市创建相关要求，不断优化新时代文明实践阵地的功能分区，促进各类志愿服务之间的合理、有效融合。要坚持创建为民、创建靠民、创建惠民、创建利民，树立更高标准，突出常态长效，不断提升城市品质和市民素质。要充分发挥好基层干部和广大志愿者作用，通过志愿服务活动带动更多群众加入志愿者行列，营造全民参与创建的浓厚氛围，全面提升创建工作水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强）