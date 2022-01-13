洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

对标对表精准发力 全面提升创建水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 08:31

　　15日上午，市委常委、宣传部部长王飞带领有关部门负责同志，深入涧西区天津路街道新时代文明实践所、长安路街道二社区新时代文明实践站、重三社区和洛阳高新区第二实验学校等处，实地调研全国文明典范城市创建工作。

　　王飞仔细了解新时代文明实践所(站)的功能设置、活动开展等情况，与基层党员干部亲切交谈，听取大家对社区志愿服务、公共服务等方面的意见；认真听取学校精神文明建设工作总结，了解文明校园创建工作落实情况；了解农贸市场智慧化升级后的运行、管理等情况。

　　王飞指出，要持续发挥新时代文明实践所(站)的作用，按照社区居民的个性化需求，定制化推出更有针对性的公共志愿服务，让群众在城市创建提升中得到实惠，不断提升群众的幸福感和获得感。要高质量对标全国文明典范城市创建相关要求，不断优化新时代文明实践阵地的功能分区，促进各类志愿服务之间的合理、有效融合。要坚持创建为民、创建靠民、创建惠民、创建利民，树立更高标准，突出常态长效，不断提升城市品质和市民素质。要充分发挥好基层干部和广大志愿者作用，通过志愿服务活动带动更多群众加入志愿者行列，营造全民参与创建的浓厚氛围，全面提升创建工作水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 即日起，洛阳开展城市道路“清爽行动”
  • 最新！洛阳市中小学暑假放假时间公布
  • 清华、北大专项计划名单公示 洛阳市多...
  • 打造亲水休闲平台 助力环湖生态提质
  • 燃气缴费不便？最全缴费方式请收藏
  • 惠民再升级！“河洛欢歌·惠民文化节”...
  • 研发大功率充电设备 紧抓新能源产业风...
  • 免费技能培训！洛阳青年快来报名！
  • 河南省今年计划招200名免费定向本科医...
  • 洛阳市共183383名考生报名参加中考 6...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    那晚的月亮

    抓拍蜻蜓

    嗮麦

    呼应
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605