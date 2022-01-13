联合应对尾矿库“头顶库”溃坝风险应急处置演练举行

15日，省政府、国家矿山安全监察局在栾川县举行联合应对尾矿库“头顶库”溃坝风险应急处置演练。 15日，省政府、国家矿山安全监察局在栾川县举行联合应对尾矿库“头顶库”溃坝风险应急处置演练。 演练设河南省应急管理指挥中心、国家应急管理指挥中心两个主会场。应急管理部副部长、国家矿山安全监察局局长黄玉治，副省长武国定观摩演练并讲话。 演练模拟我省遭遇特大暴雨洪水，栾川县赤土店镇炉场沟尾矿库出现重大险情，存在溃坝风险。演练设置了群众转移、库内排水井堵塞抢险、应急泄洪道开挖等科目，各环节衔接顺畅、高效有序，取得圆满成功。 黄玉治对此次演练给予充分肯定，他指出，当前各地已进入主汛期，矿山安全也进入关键期。要提高政治站位，绷紧安全生产弦，抓实抓细各项防汛措施，切实守住矿山安全底线。要以此次演练为契机，完善应急预案，优化应急机制，切实提升风险防范能力和应急处置水平。要强化风险预判预警，做到准确预报、及时预警、会商研判，及时发布各类预警信息，强化责任落实，做到险情早发现、早上报、早处置。要深入开展安全生产大检查、专项整治三年行动等工作，整治各类风险隐患，筑牢汛期安全底线。 武国定指出，此次演练检验了矿山应急救援成果，营造了防汛备战的浓厚氛围，为做好矿山安全工作奠定了基础。要以此次演练为契机，进一步落实党中央、国务院正确部署，推动应急预案再评估、工作机制再完善、应急队伍再提升、备汛措施再落实，确保矿山安全度汛，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 国家矿山安全监察局副局长裴文田，省应急管理厅厅长吴忠华，市领导孙延文、韩治群分别参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷）