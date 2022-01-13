洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

联合应对尾矿库“头顶库”溃坝风险应急处置演练举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 08:32

　　15日，省政府、国家矿山安全监察局在栾川县举行联合应对尾矿库“头顶库”溃坝风险应急处置演练。

　　演练设河南省应急管理指挥中心、国家应急管理指挥中心两个主会场。应急管理部副部长、国家矿山安全监察局局长黄玉治，副省长武国定观摩演练并讲话。

　　演练模拟我省遭遇特大暴雨洪水，栾川县赤土店镇炉场沟尾矿库出现重大险情，存在溃坝风险。演练设置了群众转移、库内排水井堵塞抢险、应急泄洪道开挖等科目，各环节衔接顺畅、高效有序，取得圆满成功。

　　黄玉治对此次演练给予充分肯定，他指出，当前各地已进入主汛期，矿山安全也进入关键期。要提高政治站位，绷紧安全生产弦，抓实抓细各项防汛措施，切实守住矿山安全底线。要以此次演练为契机，完善应急预案，优化应急机制，切实提升风险防范能力和应急处置水平。要强化风险预判预警，做到准确预报、及时预警、会商研判，及时发布各类预警信息，强化责任落实，做到险情早发现、早上报、早处置。要深入开展安全生产大检查、专项整治三年行动等工作，整治各类风险隐患，筑牢汛期安全底线。

　　武国定指出，此次演练检验了矿山应急救援成果，营造了防汛备战的浓厚氛围，为做好矿山安全工作奠定了基础。要以此次演练为契机，进一步落实党中央、国务院正确部署，推动应急预案再评估、工作机制再完善、应急队伍再提升、备汛措施再落实，确保矿山安全度汛，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　国家矿山安全监察局副局长裴文田，省应急管理厅厅长吴忠华，市领导孙延文、韩治群分别参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 即日起，洛阳开展城市道路“清爽行动”
  • 最新！洛阳市中小学暑假放假时间公布
  • 清华、北大专项计划名单公示 洛阳市多...
  • 打造亲水休闲平台 助力环湖生态提质
  • 燃气缴费不便？最全缴费方式请收藏
  • 惠民再升级！“河洛欢歌·惠民文化节”...
  • 研发大功率充电设备 紧抓新能源产业风...
  • 免费技能培训！洛阳青年快来报名！
  • 河南省今年计划招200名免费定向本科医...
  • 洛阳市共183383名考生报名参加中考 6...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    那晚的月亮

    抓拍蜻蜓

    嗮麦

    呼应
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605