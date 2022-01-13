部分重点高校专项计划名单公布 洛阳多名学生上榜

近日，部分重点高校公布了2022年高校专项计划审核通过名单。记者梳理发现，我市分别有8人、2人通过清华大学、北京大学审核(其中1名考生通过两校审核)，另有17人通过中国人民大学、北京交通大学审核，将享有降分录取、专业优惠等政策。

近日，部分重点高校公布了2022年高校专项计划审核通过名单。记者梳理发现，我市分别有8人、2人通过清华大学、北京大学审核(其中1名考生通过两校审核)，另有17人通过中国人民大学、北京交通大学审核，将享有降分录取、专业优惠等政策。

市招生考试中心普招科科长高冰南说，高校专项计划是国家为更好地促进教育公平、让更多农村学生上大学而出台的一项特殊类型招生政策，主要招收边远、贫困等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。

考生满足本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读；已参加2022年统一高考报名且通过报名资格审核的条件，即可报名参加高校专项计划，获取优惠资格。

今年，有清华大学、北京大学等95所高校参与高校专项计划。我市栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县、伊川县在高校专项计划实施区域内。

“考生通过高校审核只是‘刚入门’，高考成绩公布后，高校还将组织一系列的考核，最终确定资格名单及被录取考生。”高冰南说，建议这些考生参考报考高校招生简章积极备考。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 赵伟）