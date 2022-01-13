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今年前五个月，洛阳石化工业总产值同比增三成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 08:22
洛阳石化加紧生产 （资料图片）

　　记者昨日从中国石化洛阳石化公司(简称洛阳石化)获悉，今年以来，该企业积极践行创新领跑和绿色低碳转型战略，依托创新攻坚创效行动，前5个月实现工业总产值181.9亿元，同比增长30%，为完成全年生产经营和经济效益目标任务打下坚实基础。

　　围绕协同优化，洛阳石化积极发挥石油炼制、成品油营销及分销、化工产品生产及销售等炼化一体化等特点，不断加大板块之间协同创效力度，打通整体大循环，将管理空白点变成增效创效增长点，通过实施开启歧化装置等一系列产品结构优化措施，在5月推动化工板块增效878万元。

　　同时，该企业着力开展技术优化攻关，成功生产戊烷发泡剂等产品，既实现碳五组分的高附加值利用，又解决了夏季汽油蒸汽压偏高的生产难题，推动企业效益与安全平稳生产“双赢”。今年前5个月，洛阳石化共销售戊烷发泡剂2700多吨、工业用碳十粗芳烃1万多吨，为企业发展增添新的增长点。

　　围绕挖潜降本，洛阳石化全力实施生产优化、产销拓市、压减非生产性支出等降本增效项目，抓实优化增效和政策增效，重点围绕水、电、气、风、维修等可控变动费用打出降本压费“组合拳”，前5个月实施110多项提质增效项目，累计增效1.48亿元，完成年度目标时间进度的185%。其中，仅在煤炭、化工原辅料等大宗物资采购资金方面，该企业就实现节约6270.99万元，完成处置废旧物资增效908万元，降本成效显著。

　　围绕开拓市场，洛阳石化持续降低碳十重芳烃库存，通过开展技术攻关、流程改造、生产调整等，第一时间探索出稳定工艺参数，成功开发并实现增产化工新产品——工业用碳十粗芳烃。在洛阳石化技术、生产和销售等部门的共同努力下，仅3月，企业就实现增效477万元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧 关中昊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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