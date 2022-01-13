洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳全面实施制度型开放战略 确保今年外贸进出口总额达235亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 08:28

　　近日，从东方红(洛阳)国际陆港发往哈萨克斯坦的中欧班列(中豫号)开行，来自中钢洛耐科技股份有限公司的又一批焦炉硅砖“乘”此班列，走向世界。

　　“之前我们的出口产品多采用海运，然而受疫情等多方面影响，海运价格持续增高，集装箱一箱难求。”中钢洛耐相关负责人介绍，东方红(洛阳)国际陆港作为国际物流枢纽，不仅为出口提供了便捷通道，还降低了运输成本，缩短了货运时间，提高了运输效率，进一步增强了产品竞争力。

　　农机产品、太阳能光伏组件、耐火材料、机械设备等“洛阳制造”，“搭乘”中欧班列销往中亚、俄罗斯等世界各地。今年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。

　　以开放促改革、促创新、促发展，今年以来，我市开放的大门越开越广阔。洛阳综合保税区12个合作项目集中签约，计划投资21亿元；自贸区洛阳片区实施制度型开放战略，围绕五大领域19条具体措施发力；今年前4个月，我市进出口总值70.1亿元人民币，同比增长7%，其中进口16.3亿元，同比增长84.1%。

　　近日，市对外开放工作领导小组办公室印发《2022年洛阳市对外开放工作要点》，共26项内容。我市将全面实施制度型开放战略，构建更高水平的开放型经济新体制，打造“一带一路”双向开放新高地，为建强副中心、形成增长极增添动力和活力。

　　着力优化开放发展布局。我市将高质量共建“一带一路”，深化与沿线国家合作，提升贸易畅通水平，提高投资合作质量。巩固提升洛阳中原城市群副中心城市地位，推动洛济融合发展，加快融入郑州都市圈建设。积极对接高标准国际经贸规则，推进APEC商务旅行卡白名单制度，实行“一网通办”。

　　着力提升开放平台能级。我市将高水平建设自贸区2.0版，全年形成20个以上制度创新案例，新培育各类创新平台70个以上。高质量建设洛阳综保区，确保6月底前实现封关运营。高标准建设跨境电商综试区，培育打造10家以上重点跨境电商企业。高起点建设中国服务外包示范城市，打造“洛阳服务”城市品牌，确保全年服务外包合同执行额增长15%以上。加快开发区改革创新发展，全面推行“三化三制”和“管委会+公司”改革。

　　着力放大开放通道优势。在打造空中经济廊道方面，推动洛阳机场三期改扩建和综合保障能力提升工程建设，力争全年旅客吞吐量在150万人次以上。在贯通陆海经济走廊方面，加快东方红(洛阳)国际陆港建设，力争全年实现集装箱吞吐量2.6万标箱。在织密网上经济通道方面，鼓励中小企业开展跨境电商业务，全年跨境电商进出口额突破70亿元。

　　着力增强投资贸易实效。在推动消费促进开放上，我市将加快制订出台培育建设国际消费中心城市实施方案，实施特色街区商圈提升、消费品牌打造等八大工程，加快提升洛阳国际知名度、消费繁荣度和商业活跃度。

　　着力扩大对外交流合作。我市将积极开展招才引智科技活动，积极推动高水平科技成果在我市转化，加大科技人才引进培育力度，推进人才、项目合作。加快推进教育、文旅、医疗、农业等领域开放，不断扩大洛阳“朋友圈”。

　　着力营造优良发展环境。深化“万人助万企”活动，落实重点“三外”企业白名单、“服务官”、外企服务日等机制，为外商在洛投资提供更多便利。加快“放管服效”改革、深化审批制度和“证照分离”改革，全面推行“标准地+承诺制”改革，进一步优化营商环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 江俊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 即日起，洛阳开展城市道路“清爽行动”
  • 最新！洛阳市中小学暑假放假时间公布
  • 清华、北大专项计划名单公示 洛阳市多...
  • 打造亲水休闲平台 助力环湖生态提质
  • 燃气缴费不便？最全缴费方式请收藏
  • 惠民再升级！“河洛欢歌·惠民文化节”...
  • 研发大功率充电设备 紧抓新能源产业风...
  • 免费技能培训！洛阳青年快来报名！
  • 河南省今年计划招200名免费定向本科医...
  • 洛阳市共183383名考生报名参加中考 6...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    “超级月亮”现身！【...
    西工区：挖掘空置房资...
    洛阳双瑞特装：强研发 ...
    洛阳正大食品公司：百...
    精彩热帖

    那晚的月亮

    抓拍蜻蜓

    嗮麦

    呼应
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605