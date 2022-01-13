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洛阳市共183383名考生报名参加中考 6月21日可看考点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.16 08:23

　　昨日，洛阳市2022年普通高中招生考试安全工作暨考务培训会议举行。市招生考试中心相关负责人对中考入场要求进行提醒。

　　数据 全市共183383人报名

　　今年，全市共183383名考生报名参加中考。

　　其中，全市九年级考生共91834人，除偃师区、孟津区以外的城市区考生26318人(含原吉利区659人，原高新区1668人，涧西区6137人，西工区4054人，老城区816人，瀍河区2121人，洛龙区7311人，伊滨区3552人)，偃师区5803人，孟津区5553人，新安县6377人，伊川县12163人，汝阳县7550人，宜阳县8525人，洛宁县5836人，嵩县8956人，栾川县4753人。

　　全市八年级考生共91549人，除偃师区、孟津区以外的城市区考生28147人(含原吉利区688人，原高新区1611人，涧西区6300人，西工区3818人，老城区944人，瀍河区2067人，洛龙区7953人，伊滨区4766人)，偃师区5765人，孟津区5428人，新安县6262人，伊川县12453人，汝阳县7314人，宜阳县8303人，洛宁县5011人，嵩县8062人，栾川县4804人。

　　全市九年级设78个考点3071个考场；八年级设77个考点3063个考场。其中，除偃师区、孟津区以外的城市区八年级、九年级考生，将在30个考点参加中考。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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