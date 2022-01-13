燃气缴费不便？最全缴费方式请收藏

“银行网点不能代缴燃气费了吗？我们老年人不会操作智能手机，无法手机缴费咋办？”近日，今年70岁的市民吴老先生拨打热线66778866反映。

“银行网点不能代缴燃气费了吗？我们老年人不会操作智能手机，无法手机缴费咋办？”近日，今年70岁的市民吴老先生拨打热线66778866反映。

吴老先生说，他是洛阳新奥华油燃气有限公司(简称新奥燃气)用户，如今倡导线上缴费，但他和老伴儿尝试了几次没有成功。

“过去，我们经常到银行网点缴燃气费，有工作人员帮忙操作，但不知道为何，银行这个业务现在取消了。”吴老先生说，他步行到离家最近的新奥燃气营业厅，大约有两公里路程，还经常排队，“不只我一个人，我们小区其他老年人也有类似困扰”。

记者向新奥燃气咨询。该公司缴费业务部门负责人说，随着物联表的推广普及，原来的IC卡表燃气用户数量正逐步减少，银行网点代缴业务于近日取消。目前，燃气用户可以通过线上、线下多种方式进行缴费。

线上缴费方式

普表和物联表燃气用户可以通过以下方式进行线上缴费：微信搜索、关注“洛阳新奥燃气”微信公众号，在菜单栏选择缴费业务—燃气缴费，绑定缴费编号进行缴费；通过支付宝搜索“生活缴费”，选择新增缴费—燃气费，绑定缴费编号即可进行缴费。

此外，部分IC卡表燃气用户更换智能蓝牙卡设备后也可以实现线上充值，具体可拨打95158服务热线咨询。

该负责人提醒，上述线上缴费方式，子女也可以通过绑定相应的缴费编号为老人代缴燃气费。

线下缴费方式

市民既可以通过新奥燃气营业厅缴费，也可以通过就近的代充点缴费。目前，新奥燃气在全市共有6个营业厅，代充点近百个。市民可以通过“洛阳新奥燃气”微信公众号，点击缴费业务—营业网点进行查询，也可以拨打95158服务热线查询。

“日常生活中，若营业厅出现排队情况，建议老年人前往就近的代充点充值、缴费。”该负责人提醒，代充点多分布在居民区附近，更为便利，与在营业厅充值、缴费没有区别，老年人可以认清“新奥燃气”有关标志，办理相关业务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）