今日洛阳晴天间多云 气温21℃到38℃

洛阳今日晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温21℃到38℃。

洛阳今日晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温21℃到38℃。 昨天，晴热模式持续，阳光烤人，我省最高气温出炉，漯河市舞阳县达39.9℃。 河南省气象台提醒，高温“超长待机”，我省多地将再现40℃高温，大家要采取防暑降温措施，尽量避免在高温时段进行户外活动。户外工作人员应缩短连续工作时间，谨防中暑。 中央气象台6月15日18时发布高温黄色预警：预计16日白天，我国华北南部、黄淮及西北地区东部等地的部分地区将出现35℃以上的高温天气。其中，河北南部、河南大部、山东西部、安徽北部、湖北西北部及内蒙古西部、宁夏中北部等地最高气温40℃，局地超40℃。 防御高温指南 1.有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作。 2.午后尽量减少户外活动。 3.高温条件下作业和白天需要长时间户外露天作业的人员，应当采取必要的防护措施。 来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天我市以晴热天气为主，午后到傍晚多局地阵雨或雷阵雨。具体天气预报：今天，晴天间多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温21℃到38℃；明天，晴天间多云，偏南风2级到3级，气温22℃到38℃；18日(周六)，晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温23℃到38℃；19日(周日)，晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)