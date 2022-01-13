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亮剑·清风！洛阳警方组织开展平安护夏专项行动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 21:39

　　警用直升机严阵以待，无人机盘旋升空，警用装甲车、武装处突车、重装摩托车、执法巡逻车整装待发，特巡警、交警、治安民警整齐列队、精神抖擞……

　　战鼓催征，旌旗猎猎！警灯闪烁，守护平安！

　　随着一声号令，现场警力依次出发，驶向各自巡逻的区域和路段……

　　15日晚，洛阳市洛龙区泉舜购物中心北广场，洛阳市公安局举行“亮剑·清风”平安护夏专项行动启动仪式。

　　据了解，此次专项行动即日起至8月底结束，是洛阳警方针对夏季治安形势特点，按照“警力跟着警情走、勤务紧随季节变”原则，发挥综合治理、依法治理、共建共治制度和抄告提示、联合执法、联席会商等机制优势，主动开展的一轮夏季集中整治攻势。

　　全市公安机关将通过严查风险隐患、严打违法犯罪、严密巡逻防控、严管交通秩序，持续净化我市社会治安环境，预防重特大交通事故发生。同时，增加巡逻人员、延长巡逻时间，在重点部位和路段设立临时报警点，发放便民联系卡，随时接受群众报案求助，及时处置各类案、事件；精准投送警力，明确夜间巡逻“必到点”，划定夜间徒步巡逻线路，持续开展徒步巡逻，全面建设“安全屋”，不断提升夜间街面见警率、管事率，切实优化营商环境、保障人民安宁，让“平安文明和谐美丽洛阳”成色更足、底色更亮。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图/视频 通讯员 席林燕南）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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