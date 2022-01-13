最新！洛阳市中小学暑假放假时间公布

@洛阳中小学生及家长，今年暑假放假时间来了！

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2022年洛阳市中小学暑假放假时间

放假时间

义务教育阶段学校从7月3日起放暑假，普通高中从7月14日起放暑假，特殊教育学校、职业类学校放假时间结合实际，参照执行。需要放假的幼儿园，参照义务教育阶段学校的放假及开学时间。各县区学校的放假及开学时间，由各地结合实际，参照上述时间进行确定。

开学时间

新学期学生于8月31日报到，9月1日正式上课。各学校教职工提前到校，做好新学年开学前的各项准备工作。

放假前教育教学工作

做好期末质检的组织与评卷工作

1.全市普通高中高一的质检工作于7月4日至5日举行，全市统一进行评卷。

2.城市区普通初中七、八年级的期末监测由市中小学教研室统一命题，时间安排在7月1日至2日，评卷工作由各区教体局、市直各学校自行安排。各县(含偃师区、孟津区)普通初中七、八年级的期末监测可参考城市区进行。

3.各县区小学阶段的期末监测工作应在6月份最后一周进行，考试结果要以等级呈现，不排名，不公布成绩，可以以适当方式告知学生和家长。小学一、二年级不进行纸笔考试。考试完不再返校。

做好学年和期末总结工作

各县区、各学校要按照全市教育工作所提出的思路、目标和任务，认真组织全体教职工，各处室、教研组、年级组进行工作总结。

做好新冠肺炎疫情和传染病防控工作

各学校在放假前，要进一步加强对学生的健康教育和疫情防控知识教育，尤其要加强师生对新冠肺炎疫情常态化防控工作的教育，让学生学习相关传染病的防治知识，进一步增强防病意识，提高防护能力，确保身体健康。假期中，各种危险隐患不容忽视，不要到中高风险地区，不接触中高风险地区返回人员，督促身边人员做好疫苗接种工作。尽量减少流动扎堆聚集，所有学生和老师要做好健康检测工作，按要求上报。各学校要强化网格管理，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，以更有力举措巩固疫情稳定向好成果。

做好法纪和安全教育

各学校在放假前要主动请当地公安、司法、消防等部门对学生进行遵纪守法教育，特别是要对学生集中进行一次以预防溺水和交通事故、防灾避险为主要内容的专题安全教育，提醒学生遇有极端天气，不要去山区、河谷等危险区域游玩，远离树木、广告牌、变压器、配电箱、高压电线等危险物。要建立家校联系制度，各学校要结合实际，通过多种方式印发《2022年暑假告家长书》，将假期有关注意事项告知家长，要求家长切实履行暑假期间的监管责任，配合学校做好各项工作，对学生在家情况进行定期联系和反馈，确保孩子度过一个安全、愉快的假期。

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