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清华、北大专项计划名单公示 洛阳市多名学生上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 19:34

　　近日，教育部公布2022年高校专项计划报名审核通过名单，洛阳市分别有8人、2人通过清华、北大审核，另有17人通过人大、北交大审核，将享有降分录取、专业优惠等政策。

　　高校专项计划是国家为更好地促进教育公平、让更多农村学生上大学而出台的一项优惠政策，主要招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。洛阳市栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县、伊川县均在高校专项计划实施区域内。

　　考生满足本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读；已参加2022年统一高考报名且通过报名资格审核的条件，即可报名参加高校专项计划，获取优惠资格。

　　具体名单如下：

　　清华大学

　　赵亮哲 男 伊川县第一高中

　　尚钰欣 男 栾川县第一高级中学

　　孙子焱 女 嵩县第一高级中学

　　胡英杰 男 洛宁县第一高级中学

　　刘泓源 男 嵩县第一高级中学

　　常展通 男 伊川县第一高中

　　姜晨曦 女 伊川县第一高中

　　周天宇 男 伊川县第一高中

　　北京大学

　　蔚俊茹 女 汝阳县第一高级中学

　　孙子焱 女 嵩县第一高级中学

　　中国人民大学

　　俞冰怡 女 伊川县第一高中

　　段心伊 女 嵩县第一高级中学

　　北京交通大学

　　宋炳奇 男 嵩县江苏高级中学

　　宁博文 男 宜阳县第一高级中学

　　齐薇娅 女 栾川县第一高级中学

　　严琛琦 男 洛宁县第一高级中学

　　李储玉 男 汝阳县第一高级中学

　　李浩嘉 男 栾川县第一高级中学

　　朱灿艺 男 嵩县第一高级中学

　　许智慧 女 嵩县第一高级中学

　　许元琛 男 栾川县第一高级中学

　　姚欣 女 伊川县第一高中

　　张天祥 男 宜阳县第一高级中学

　　郭依琳 女 伊川县第一高中

　　王辽 女 宜阳县第一高级中学

　　赵明卓 男 嵩县第一高级中学

　　李乐毅 男 洛宁县第一高级中学

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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