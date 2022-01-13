清华、北大专项计划名单公示 洛阳市多名学生上榜

近日，教育部公布2022年高校专项计划报名审核通过名单，洛阳市分别有8人、2人通过清华、北大审核，另有17人通过人大、北交大审核，将享有降分录取、专业优惠等政策。

近日，教育部公布2022年高校专项计划报名审核通过名单，洛阳市分别有8人、2人通过清华、北大审核，另有17人通过人大、北交大审核，将享有降分录取、专业优惠等政策。

高校专项计划是国家为更好地促进教育公平、让更多农村学生上大学而出台的一项优惠政策，主要招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。洛阳市栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县、伊川县均在高校专项计划实施区域内。

考生满足本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读；已参加2022年统一高考报名且通过报名资格审核的条件，即可报名参加高校专项计划，获取优惠资格。

具体名单如下：

清华大学

赵亮哲 男 伊川县第一高中

尚钰欣 男 栾川县第一高级中学

孙子焱 女 嵩县第一高级中学

胡英杰 男 洛宁县第一高级中学

刘泓源 男 嵩县第一高级中学

常展通 男 伊川县第一高中

姜晨曦 女 伊川县第一高中

周天宇 男 伊川县第一高中

北京大学

蔚俊茹 女 汝阳县第一高级中学

孙子焱 女 嵩县第一高级中学

中国人民大学

俞冰怡 女 伊川县第一高中

段心伊 女 嵩县第一高级中学

北京交通大学

宋炳奇 男 嵩县江苏高级中学

宁博文 男 宜阳县第一高级中学

齐薇娅 女 栾川县第一高级中学

严琛琦 男 洛宁县第一高级中学

李储玉 男 汝阳县第一高级中学

李浩嘉 男 栾川县第一高级中学

朱灿艺 男 嵩县第一高级中学

许智慧 女 嵩县第一高级中学

许元琛 男 栾川县第一高级中学

姚欣 女 伊川县第一高中

张天祥 男 宜阳县第一高级中学

郭依琳 女 伊川县第一高中

王辽 女 宜阳县第一高级中学

赵明卓 男 嵩县第一高级中学

李乐毅 男 洛宁县第一高级中学

（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）