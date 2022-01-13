远离非法集资，守住自己的“钱袋子”|洛阳开展2022年防范非法集资广场集中宣传活动

虚假的公司、虚假的合同、虚假的土地证书……张某一名普通工人，就是用这样一系列虚假的工具，完成了他的非法集资骗局。仅仅半年时间，竟有1000多人入局……

虚假的公司、虚假的合同、虚假的土地证书……张某一名普通工人，就是用这样一系列虚假的工具，完成了他的非法集资骗局。仅仅半年时间，竟有1000多人入局……

6月是防范非法集资宣传月。今日上午，市处非办联合市公安局、市市场监督管理局、洛阳银保监分局和驻洛各银行机构在宝龙城市广场开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的2022年防范非法集资广场集中宣传活动，普及防范非法集资知识，增强人民群众风险防范意识和能力。

活动现场，记者看到像张某这样以假乱真骗局的非法集资典型案例还有很多。非法集资是一种违法犯罪金融活动，严重损害人民群众合法权益，破坏经济金融秩序和社会大局稳定。