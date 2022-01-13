新生儿出生登记业务可全省通办 快来看看办理条件

“人在洛阳就能给孩子办理入户，真是太方便了。”前几天，在洛阳市居住的长葛籍居民卢女士，在居住地派出所户籍室为出生不久的女儿办理入户登记后说。

“人在洛阳就能给孩子办理入户，真是太方便了。”前几天，在洛阳市居住的长葛籍居民卢女士，在居住地派出所户籍室为出生不久的女儿办理入户登记后说。

15日，洛阳市公安局治安和出入境管理支队户政大队民警告诉记者，卢女士的便利得益于河南省公安厅今年3月推出的新生儿出生入户登记“全省通办”便民举措。

卢女士现居住在西工区金谷园路91号院，她的丈夫户籍地在渑池县果园乡。

“我和爱人的户口都不在洛阳，着急给女儿报户口，因为疫情原因无法返回老家，为此很焦虑。”卢女士说，前几天，她看到洛阳警方发布的关于实行新生儿出生登记业务全省通办的通知后，就带着材料前往唐宫路派出所户籍室咨询办理。户籍室民警刘婷婷了解情况后，立即联系许昌市大周派出所的户籍民警，最快时间内审批通过，为她的女儿办理了户口登记。

无独有偶。4月21日，暂住在嵩县纸房镇的泌阳籍群众李某，喜添双胞胎儿子。嵩县纸房镇和泌阳往返600多公里，加上疫情原因，孩子入户成了难题。5月30日，李某抱着试试的态度到纸房派出所咨询，民警告知对方可以为他们孩子办理入户。李某提交申请后，纸房派出所当天联系驻马店古城派出所为两个儿子办结户口登记。

目前，洛阳警方已为在洛居住的外地群众办理57起业务。

民警介绍，在河南省内出生并取得《出生医学证明》，父母双方户籍均在河南且同民族、婚内生育，随父或随母在河南省家庭户内申报出生登记的新生儿，材料齐全且年龄不超过6岁的，其父、母可在省内任意公安户籍派出所申请办理新生儿入户登记。

民警提醒，居民在省内非户籍地申请办理新生儿出生登记办理时限为5个工作日，办理时要提交出生医学证明、父母结婚证以及落户方的居民户口簿、身份证等材料。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈晓）