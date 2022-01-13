伊川小流域：从“与水争地”到“河畅水清”【视频】

“暴雨之后，山洪沟满河平，想起来都后怕。若不是党委政府冒雨抢险，眼前这栋两层小楼恐怕就是一片废墟。一辈子积蓄可能就打了水漂。”坐在家门口，回想起去年“7·20”洪灾的险情，伊川葛寨镇葛寨村的孙兴坡不禁泪目。

“暴雨之后，山洪沟满河平，想起来都后怕。若不是党委政府冒雨抢险，眼前这栋两层小楼恐怕就是一片废墟。一辈子积蓄可能就打了水漂。”坐在家门口，回想起去年“7·20”洪灾的险情，伊川葛寨镇葛寨村的孙兴坡不禁泪目。

孙家新宅建成没几年，就坐落在伊河支流沙园河与过河桥的交叉口，大门临路，山墙临河，宽度不足一丈。“别看现在河是河、堤是堤，河清堤固，清清朗朗。去年‘两清一护’之前，却是另一番模样。”孙兴坡边说边打开手机，翻出了去年洪水前后的照片。

当时的情景，着实令人吃惊：浑黄的泥水灌满沟渠，上游冲下的杂树阻塞了桥洞，山洪在桥头汇聚，严重冲刷侵蚀河岸，最窄处与房屋地基仅剩一米多宽，情况岌岌可危。

“以前，沙园河看似一条河，实则一条沟，且几乎快要淤平了。常年没有大水，乡亲们就在河沟种满了树，少有人会去理会它。”葛寨镇党委副书记康晓冰坦言。去年的大灾，就是一面镜子，把乡村河道治理的短板，揭了个“底朝天”。这也是时隔几十年，老百姓再一次真切体会到洪水的无情。

防汛救灾，人命关天。在暴雨之后，沙园河小流域“两清一护”工程势如破竹。“当时，镇村一声令下，乡亲们主动清理侵占河道的违建、树木，没人讨价还价。”康晓冰直言，“这事要搁在以前，不掰扯几个回合，谁也别想动一草一木。”