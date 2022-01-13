洛阳将推动非遗和旅游融合发展

汝阳刘的毛笔制作技艺、笛箫漆艺坊的传统民俗乐器体验、六千剧院的河洛戏曲吟唱……走进洛阳市洛邑古城景区，丰富多彩的非遗项目，满足了游客体验性、个性化、多样化需求，深受广大游客喜爱。

汝阳刘的毛笔制作技艺、笛箫漆艺坊的传统民俗乐器体验、六千剧院的河洛戏曲吟唱……走进洛阳市洛邑古城景区，丰富多彩的非遗项目，满足了游客体验性、个性化、多样化需求，深受广大游客喜爱。

如今的洛邑古城，国家级、省级百余项非遗传承项目在这里汇聚，“吃、穿、用、玩”应有尽有，让游客在认识非遗的同时，走近非遗背后的历史文化、风土人情，更为直观地感受河洛文化魅力。

近年，洛阳着力推动非遗跨界融合，用非遗保护为当代文化创新提供了宝贵资源，在助推文旅融合发展的同时，也赋予消费市场更多活力。

跨界融合让非遗更贴近生活。近日出台的《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》提出，实施河洛文化融合发展工程，推动非遗与旅游、文物保护、生态保护等融合发展。

促进非遗与旅游融合发展

举办“非遗＋旅游”专题培训班，对非遗和旅游相关人员进行双向培训，推动非遗与旅游融合发展。规划设计以河洛非遗项目、河洛文化遗址作为支撑点的专题特色旅游带，打造行知古今、洛阳八大关、河洛非遗行、思想闪耀之旅系列旅游线路，让游客充分感知洛阳的历史发展脉络和浓厚的文化氛围。

促进非遗传承与文物保护融合

秉承非遗活化传承和文物合理利用的理念，将非遗与古遗址、古建筑、古墓葬等不可移动文物相结合，强化非遗实体支撑，建设主题鲜明、独具特色、底蕴深厚的传承空间。

促进非遗与生态保护融合

推动传统村落、乡愁韵味特色村落以乡村振兴为主题，合理利用古村古镇、民族村寨、文化村镇及其文化遗产资源发展乡村旅游。推动自然风光类景区与非遗的深度融合，发展集自然观光、生态体验、文化互动、环境教育、社会实践于一体的多元化生态旅游。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎 文/图)