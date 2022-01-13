免费技能培训！洛阳青年快来报名！

15日，记者从共青团洛阳市委获悉，为进一步强化青年群体职业技能，提高青年群体持证率、就业率，共青团洛阳市委联合洛阳职业技术学院开展“人人持证、青年当先”技能培训，首批免费培训200名青年。

15日，记者从共青团洛阳市委获悉，为进一步强化青年群体职业技能，提高青年群体持证率、就业率，共青团洛阳市委联合洛阳职业技术学院开展“人人持证、青年当先”技能培训，首批免费培训200名青年。

培训对象

1.年龄：洛阳户籍或持有居住证(社保卡)的18周岁至45周岁人员；

2.遵纪守法、身体健康。

培训专业种类

1.健康管理师

2.中式烹调师

3.茶艺师