免费技能培训！洛阳青年快来报名！

15日，记者从共青团洛阳市委获悉，为进一步强化青年群体职业技能，提高青年群体持证率、就业率，共青团洛阳市委联合洛阳职业技术学院开展“人人持证、青年当先”技能培训，首批免费培训200名青年。
15日，记者从共青团洛阳市委获悉，为进一步强化青年群体职业技能，提高青年群体持证率、就业率，共青团洛阳市委联合洛阳职业技术学院开展“人人持证、青年当先”技能培训，首批免费培训200名青年。
15日，记者从共青团洛阳市委获悉，为进一步强化青年群体职业技能，提高青年群体持证率、就业率，共青团洛阳市委联合洛阳职业技术学院开展“人人持证、青年当先”技能培训，首批免费培训200名青年。
培训对象
1.年龄：洛阳户籍或持有居住证(社保卡)的18周岁至45周岁人员；
2.遵纪守法、身体健康。
培训专业种类
1.健康管理师
2.中式烹调师
3.茶艺师
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