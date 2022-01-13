洛阳部分景区、博物馆打造沉浸式研学旅行项目

随着研学游的推广，越来越多的学生团已经不满足于单纯的景区参观游览。近年，我市一些景区、博物馆着力将沉浸式体验与研学游相结合，打造沉浸式研学旅行项目，让研学游更好“寓教于游”。

隋唐洛阳城国家遗址公园打造的沉浸式研学旅行项目

随着研学游的推广，越来越多的学生团已经不满足于单纯的景区参观游览。近年，我市一些景区、博物馆着力将沉浸式体验与研学游相结合，打造沉浸式研学旅行项目，让研学游更好“寓教于游”。

沉浸式研学“寓教于游”

“穿汉服跟着老师诵读经典，了解传统礼仪，感觉像穿越了一样，非常有趣。”日前，体验了洛邑古城的研学旅行项目后，14岁的刘冉兴奋地说。

汝阳刘的毛笔制作技艺、笛箫漆艺坊的传统民俗乐器体验、非遗传承人开设的非遗讲堂……走进洛邑古城，丰富多彩的研学旅行项目，满足了学生体验性、个性化、多样化需求。

“近年，洛邑古城整合特色非遗、民俗等资源，着力打造以体验传统文化为核心的沉浸式研学旅行项目。”洛邑古城研学旅行项目负责人说，洛邑古城根据不同层次、不同群体的青少年需求，已打造出“感知非遗，传承经典”“传统中国礼”“探索河洛文明，寻找文化之根”等30多个研学旅行项目，这些项目串联起非遗项目、展示馆、传习所、手工艺体验馆等，让学生沉浸式体验传统文化的魅力。

在应天门遗址博物馆，通过游戏破解应天门的秘密，感受千年城门的变迁；在二里头夏都遗址博物馆，体验修复“文物”、陶器制作等，感受“最早的中国”的魅力；在八路军驻洛办事处纪念馆，探秘红色交通站，传承红色精神……近年，我市一些博物馆推出特色鲜明、体验感强的研学课程，吸引越来越多的中小学生走进博物馆、爱上博物馆。

优质内容是项目核心

业内人士表示，沉浸式体验与研学游相结合，拓展了研学游的内涵与表现形式，能够营造出身临其境的完美体验，满足学生“求新、求奇、求知、求乐”的心理。然而，部分景区在打造沉浸式研学旅行项目方面，还存在一些短板。

比如，部分景区缺乏专业化的运营团队，在研学课程设计、研学场景打造及服务上有短板，导致研学旅行项目旅游体验较差。还有一些沉浸式研学旅行项目在文化内容挖掘上创意不足，同质化现象严重，缺乏吸引力。

研学旅行，既要满足研学又要满足旅游。不少业内人士认为，沉浸式作为一种手段，其核心在于优质的内容，因此，打造沉浸式研学旅行项目，应在场景设计、互动感、故事线等方面进行创新，实现游客边研学边沉浸边体验。

以江苏常州春秋淹城遗址公园打造的“一张拜帖探秘春秋”研学旅行项目为例，该项目将园区的研学课程、静态景观、演艺互动、非遗传承、自然生态等内容衔接起来，全程采用角色扮演游戏模式，让游客以通关打卡的游戏形式，在最短的时间内体验春秋文化。

立足特色创新 提升服务品质

业内人士表示，作为一种文旅新业态，沉浸式研学旅行项目不是简单的文旅资源堆砌，相关各方应注重沉浸式研学旅行项目的研发和定位，真正打造出一批主题突出、特色鲜明、体验感强、育人效果明显的精品项目。

针对研学旅行项目存在的产品同质化等问题，洛阳理工学院经济与管理学院旅游管理系主任闫玮建议，沉浸式研学旅行项目的开发要结合景区自身特色进行创新，如按照不同季节、不同文化分类，明确主题、丰富沉浸式体验，避免项目缺少特色。

业内人士表示，建立专业的运营团队也是开发运营好沉浸式研学旅行项目的关键，运营团队要具备崇高的师德和导游素质，要有策划能力、组织能力、执行能力，以提升研学旅行服务品质。

市文广旅局相关负责人表示，下一步，我市将充分挖掘全市丰富的研学旅行资源，大力发展“营(基)地+课程”研学旅行项目，加强与国内知名研学旅行机构合作，提升黄河文化、古都文化、牡丹文化等主题研学旅行项目质量，在增加更多沉浸式元素上下功夫，提升游客体验感，叫响“研学洛阳、读懂中国”品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张静芳 刘青 文/图）