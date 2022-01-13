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嵩县龙王村：用好红色文化资源 绘就“红绿融合”振兴图
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:45

　　盛夏时节，嵩县车村镇的农家宾馆迎来一批批消暑的游人。昨日中午，在龙王村木札岭6号青年客栈，女主人马小飞正麻利地洗菜、擦桌子，招呼客人。

　　龙王村党支部书记、村委会主任王丙申介绍，早先当地流传这样一句话：“提起木札岭，身上直发冷。”这里的“冷”，一是指木札岭地势高，气温偏低；二是指穷困得实在留不住人。

　　近年来，龙王村依托境内的木札岭景区积极发展旅游业，走出了一条农旅结合、文旅融合的致富路。如今的龙王村，全村85%以上村民都从事旅游服务业，农家宾馆有138家，床位有1万余张，商户有32家，旅游产品畅销省内外，年人均纯收入在3.5万元以上。

　　龙王村不仅有着秀美的自然风光，还有丰富的红色文化资源。1934年，红二十五军长征时就曾经过龙王村。在王丙申看来，这样的红色资源应该好好利用，如果将红色文化和绿色生态相结合发展旅游业，那就是“红绿融合”的“金色产业”。

　　去年，龙王村打造了木札岭红色教育基地，同时依托红石关战斗遗址修建了红军亭和5公里长的红军长征步道，发展沉浸式、体验式红色旅游。截至目前，该红色教育基地已接待游客超5万人次，毛利润达180万元。

　　发展红色旅游，赓续精神血脉，不仅有效促进了当地群众增收，也为推进乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识提供了强大精神动力。王丙申说：“我们村引进高端康养民宿项目，就得益于淳朴的民风。”

　　原来，此前一位民营企业家骑车到龙王村考察，遇上大雪，便将车停在了路旁。没想到来年开春他再次返回时，车子仍完好无损地停在原地。他当即拍板：“红色基因至今仍在绿水青山间代代传承，在这儿投资，能成！”

　　目前，位于龙王村的高端民宿康养项目已经完成一期工程。天空澄碧、远山含黛，错落有致的民宿点缀于一片青翠之间，美得如同一幅画，而龙王村发展的新画卷才刚刚起笔。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 邱明 通讯员 王欢欢 韩朝阳)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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