河南科技大学第一附属医院神经内科副主任闫俊强：医者仁心 师者匠心

昨日，在河南科技大学第一附属医院神经内科病房，副主任闫俊强正忙着查房，关切地询问患者的病情。

昨日，在河南科技大学第一附属医院神经内科病房，副主任闫俊强正忙着查房，关切地询问患者的病情。

作为一名医务工作者，闫俊强把无限的激情倾注在医学事业中，对工作孜孜不倦、精益求精，时刻以病人为中心。

1997年从河南科技大学毕业后，闫俊强进入河南省汝州市人民医院工作。为了进一步深造，他放弃稳定的工作，于2005年到兰州大学攻读神经病学专业硕士学位，并于2009年考入中山大学攻读博士学位。2012年取得博士学位后，他进入河南科技大学第一附属医院工作，同时在河南科技大学医学院参与教学工作。

在神经内科，闫俊强被称为“拼命三郎”。除了临床工作，其他时间他都泡在实验室里，每天工作超过10个小时。即便出差，他也舍不得耽搁一分钟时间，机场、火车站、汽车站都留下了他忙碌学习的身影。

由于不懈的努力，闫俊强近几年在临床、教学和科研等方面成绩显著：成功组建帕金森病博士创新研究团队，主持国家自然科学基金1项、河南省自然科学基金1项、河南省科技攻关项目1项、河南省卫健委省部共建重点项目1项等；发表科研论文68篇，其中被《科学引文索引》收录35篇……

“我热爱科研，因为它是一个求真、求新、求实的过程。在别人眼中，临床医生做实验、搞科研是很辛苦、很枯燥的事情，但其实每一次实验问题得到解决、每一点科学研究取得进展，都能让我体会到无比幸福，内心充满成就感。”作为河南科技大学医学院教授，闫俊强说，“我今年48岁，还有很多时间利用中心实验室这个平台，聚集更多医科人去作研究。”

在高校教学中，闫俊强提出，不仅要提升学生的科研能力和科学素养，还要带领学生做“有激情”的科研。他积极引导本科阶段的学生培养科研兴趣，为医学科研储备人才。

“个人的力量是有限的，只有带出更多奋发有为的年轻人，医学将来的发展才能更好。”闫俊强一直用“科学家精神”“工匠精神”对待研究和人才培养工作，用实际行动诠释着新时代教育和科技工作者的使命。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕）