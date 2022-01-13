关于何玉霞同志拟任职的公示

现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：何玉霞，女，汉族，1974年4月生，省委党校大学学历，中共党员，现任中共宜阳县委委员、常委、办公室主任，拟任市直部门正职。 现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督： 何玉霞，女，汉族，1974年4月生，省委党校大学学历，中共党员，现任中共宜阳县委委员、常委、办公室主任，拟任市直部门正职。 公示期限：2022年6月15日—2022年6月21日 监督电话：0379-12380 中共洛阳市委组织部

2022年6月14日